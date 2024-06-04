Programın Duyurusu Yapıldı: Aziz Yıldırım Mevzular Açık Mikrofon'a Konuk Olacak
Programın Duyurusu Yapıldı: Aziz Yıldırım Mevzular Açık Mikrofon'a Konuk Olacak
Yeniden Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyan Aziz Yıldırım’ın, Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olacağı açıklandı.
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Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, 8-9 Haziran’da yapılacak Fenerbahçe Başkanlığı seçimlerinde Ali Koç’a karşı aday olmuştu.
Aziz Yıldırım, seçim zamanı siyasilerin konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olacak.
GAİN platformu üzerinden yayınlanacak programın Fenerbahçe seçimleri öncesinde yayınlanması bekleniyor.
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