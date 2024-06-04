Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Programın Duyurusu Yapıldı: Aziz Yıldırım Mevzular Açık Mikrofon'a Konuk Olacak

Programın Duyurusu Yapıldı: Aziz Yıldırım Mevzular Açık Mikrofon'a Konuk Olacak

Aziz Yıldırım
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.06.2024 - 00:51

Yeniden Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyan Aziz Yıldırım’ın, Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olacağı açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, 8-9 Haziran’da yapılacak Fenerbahçe Başkanlığı seçimlerinde Ali Koç’a karşı aday olmuştu.

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, 8-9 Haziran’da yapılacak Fenerbahçe Başkanlığı seçimlerinde Ali Koç’a karşı aday olmuştu.

Aziz Yıldırım, seçim zamanı siyasilerin konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olacak.

Aziz Yıldırım, seçim zamanı siyasilerin konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olacak.

GAİN platformu üzerinden yayınlanacak programın Fenerbahçe seçimleri öncesinde yayınlanması bekleniyor.

GAİN platformu üzerinden yayınlanacak programın Fenerbahçe seçimleri öncesinde yayınlanması bekleniyor.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın