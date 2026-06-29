Prime Day İndirimleri Bitmeden Bakmanız Gereken Fırsatlar

Yılın en büyük alışveriş fırsatı Prime Day sona ermeden önce teknoloji dünyasından mutfak ekipmanlarına, süpermarket ihtiyaçlarından kitaplara kadar her kategoride indirimler zirveye ulaştı. Fiyatlar eski haline dönmeden ve stoklar tamamen tükenmeden önce sepetinize eklemeniz gereken en iyi kampanyaları sizin için listeledik.

Bu içerik 29.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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