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Prime Day İndirimleri Bitmeden Bakmanız Gereken Fırsatlar

etiket Prime Day İndirimleri Bitmeden Bakmanız Gereken Fırsatlar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
29.06.2026 - 18:27
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Yılın en büyük alışveriş fırsatı Prime Day sona ermeden önce teknoloji dünyasından mutfak ekipmanlarına, süpermarket ihtiyaçlarından kitaplara kadar her kategoride indirimler zirveye ulaştı. Fiyatlar eski haline dönmeden ve stoklar tamamen tükenmeden önce sepetinize eklemeniz gereken en iyi kampanyaları sizin için listeledik.

Bu içerik 29.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Son 30 günün en düşük fiyatları bu listede!

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Son 30 Günün En Düşük Fiyatları burada

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Yaz sıcaklarında buz gibi içeceklerinizi saatlerce koruyan termoslardan sinema keyfini eve taşıyan yüksek çözünürlüklü televizyonlara ve yemekleri en hızlı, en lezzetli şekilde pişiren düdüklü tencere setlerine kadar her evde bulunması gereken temel eşyalar. 

Son 60 Günün En Düşük Fiyatları burada

Son 90 günün en düşük fiyatları bu listede!

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Son 90 Günün En Düşük Fiyatları burada

Yılın en düşük fiyatları kampanyası kapsamında en profesyonel oyuncu bilgisayarları ve hobi ekipmanları listelerde!

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Kendine harika bir teknolojik yatırım yapmak ya da hobi alanını genişletmek isteyenlerin bu hafta en çok sipariş verdiği fırsatlar burada.

Son 365 Günün En Düşük Fiyatları burada

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Gıda ve atıştırmalık kategorisinde mutfak alışverişlerinizi çok daha ucuza getiren 4 al 3 öde fırsatı!

Gıda ve atıştırmalık kategorisinde mutfak alışverişlerinizi çok daha ucuza getiren 4 al 3 öde fırsatı!

Evdeki atıştırmalık stoklarını tazelemek ve mutfak dolabını bedavaya getireceğiniz ürünlerle doldurmak için sepete 4 adet eklemek yeterli.

Gıda ve atıştırmalık sepette 4 al 3 öde!

Süpermarket ürünlerinde yapacağınız 750 TL ve üzeri alışverişlerinize özel sepette %15 net indirim!

Süpermarket ürünlerinde yapacağınız 750 TL ve üzeri alışverişlerinize özel sepette %15 net indirim!

Günlük kişisel hijyen ve ev bakım rutinlerini bütçeyi yormadan tamamlamak adına en çok tercih edilen sepet kolaylığı.

Süpermarket ürünlerinde ₺750'ye %15 indirim!

Bilgisayar ve aksesuarlarında kaçırılmayacak fırsatlar dahilinde en iddialı oyuncu donanımları raflarda!

Bilgisayar ve aksesuarlarında kaçırılmayacak fırsatlar dahilinde en iddialı oyuncu donanımları raflarda!

Tam donanımlı bir oyuncu odası kurmak ya da mevcut sistemini Prime Day bitmeden güçlendirmek isteyen teknoloji tutkunları elini çabuk tutsun.

Bilgisayar ve Aksesuarlarında Fırsatlar

Her gün yenilenen flaş fırsatlar kapsamında mutfakta ve temizlikte hayatı kolaylaştıran popüler ürünler indirimler!

Her gün yenilenen flaş fırsatlar kapsamında mutfakta ve temizlikte hayatı kolaylaştıran popüler ürünler indirimler!

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Her Gün Yenilenen Flaş Fırsatlar Burada

En iyi 100 fırsat listesiyle yaz sıcaklarında evde ve dışarıda hayatınızı kolaylaştıracak pratik tasarımlar yayında!

En iyi 100 fırsat listesiyle yaz sıcaklarında evde ve dışarıda hayatınızı kolaylaştıracak pratik tasarımlar yayında!

Sıcak günlerde odanın havasını saniyeler içinde ferahlatan sessiz kule tipi vantilatörlerden sağlıklı içecekler hazırlayan güçlü blender setlerine ve içeceklerinizi gün boyu buz gibi koruyan termoslara kadar en hit parçalar. 

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Şu an trend listelerini sallayan popüler ürünlerde Prime Day dönemine özel sürpriz fiyat düşüşleri başladı!

Şu an trend listelerini sallayan popüler ürünlerde Prime Day dönemine özel sürpriz fiyat düşüşleri başladı!

Kırışıklıkları saniyeler içinde açan güçlü buharlı ütülerden diş hekimlerinin tavsiye ettiği şarjlı diş fırçalarına ve evdeki patili dostlarımızın sağlığını koruyan kaliteli kedi mamalarına kadar en çok satılan trend ürünler.  

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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