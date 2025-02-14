Portekiz'e Yaptığı Schengen Vizesi Başvurusu Reddedilen Kadın, Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Schengen vizesi almak, son yıllarda birçok kişi için oldukça zor bir süreç haline gelirken, ret yanıtı alanların tepkileri de sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. Portekiz'e yaptığı Schengen vize başvurusu reddedilen bir kadın, yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştı.