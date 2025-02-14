Portekiz'e Yaptığı Schengen Vizesi Başvurusu Reddedilen Kadın, Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Schengen vizesi almak, son yıllarda birçok kişi için oldukça zor bir süreç haline gelirken, ret yanıtı alanların tepkileri de sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. Portekiz'e yaptığı Schengen vize başvurusu reddedilen bir kadın, yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştı.
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Vize reddi sonrası gözyaşlarına hakim olamayan kadın, paylaşımında “İzmir’den daha küçük ülke. Biz burayı çerez niyetine almıyor muyduk?” dedi.
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Kadın, bu sözlerle Kanuni Sultan Süleyman döneminde fethedilen Portekiz’e bugün vize alamamış olmasına tepki gösterdi. Kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Portekiz ne zaman fethedildi lan yok öyle bir şey
eritre deki massava lımanı için savaşmışlardı onu diyo heralde
Vah vah
Kerrriz gibi promosyon/iadesiz uçak bileti alırsan böyle olur. Vize olmadığı durumlarda iade edilebilir bilet ve otel voucher kestirirsin, otele check-out ya... Devamını Gör