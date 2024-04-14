Polisten Kaçan Şüpheliyi Yakalayıp Çay İçmeye Dönen Adamın Çay Sevgisi Şaşırttı!

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çay içen bir esnaf, gördüğü polis kovalamacasına dahil olup şüpheliyi yakalayıp teslim etmişti.
Şüpheliyi polislere teslim ettikten sonra masasına dönüp çay içmeye devam eden esnafın çay sevgisi sorgulanamazken, İHA o esnafı buldu.
"Millet ne olduğunu anlamaya çalışırken kaçan adamın üzerine atlayıp polise teslim ettim. Sonra dönüp çayımı içtim. Çay benim için çok önemli." diyen esnaf, ayrıca Karadenizli olduğunun da altını çizdi.
İşte çay sevdalısı esnafın röportajı:
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