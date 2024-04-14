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Polisten Kaçan Şüpheliyi Yakalayıp Çay İçmeye Dönen Adamın Çay Sevgisi Şaşırttı!

Polisten Kaçan Şüpheliyi Yakalayıp Çay İçmeye Dönen Adamın Çay Sevgisi Şaşırttı!

Polis
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 15:56

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Bursa'da çay içerken bir polis kovalamacasına şahit olan bir esnaf, kovalamacaya dahil olup suçluyu yakalayıp kahraman oldu. Şüpheliyi polise teslim ettikten sonra masasına dönüp çay içmeye devam eden esnafın çay sevgisi gündem oldu.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çay içen bir esnaf, gördüğü polis kovalamacasına dahil olup şüpheliyi yakalayıp teslim etmişti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çay içen bir esnaf, gördüğü polis kovalamacasına dahil olup şüpheliyi yakalayıp teslim etmişti.

Şüpheliyi polislere teslim ettikten sonra masasına dönüp çay içmeye devam eden esnafın çay sevgisi sorgulanamazken, İHA o esnafı buldu.

Şüpheliyi polislere teslim ettikten sonra masasına dönüp çay içmeye devam eden esnafın çay sevgisi sorgulanamazken, İHA o esnafı buldu.

"Millet ne olduğunu anlamaya çalışırken kaçan adamın üzerine atlayıp polise teslim ettim. Sonra dönüp çayımı içtim. Çay benim için çok önemli." diyen esnaf, ayrıca Karadenizli olduğunun da altını çizdi.

"Millet ne olduğunu anlamaya çalışırken kaçan adamın üzerine atlayıp polise teslim ettim. Sonra dönüp çayımı içtim. Çay benim için çok önemli." diyen esnaf, ayrıca Karadenizli olduğunun da altını çizdi.

İşte çay sevdalısı esnafın röportajı:

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