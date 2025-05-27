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Pınar Deniz Kimdir? Pınar Deniz Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Kiminle Evli, Çocuğu Var mı?

Pınar Deniz Kimdir? Pınar Deniz Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Kiminle Evli, Çocuğu Var mı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.05.2025 - 14:32

Son yıllarda Türk dizilerinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Pınar Deniz, oyunculuğa olan tutkusu ve başarılı projeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Pınar Deniz kaç yaşında ve hangi burç? Aslen nereli, ailesi kimdir? Kaan Yıldırım'la olan ilişkisi nasıl başladı, bebekleri ne zaman doğdu?

İşte Pınar Deniz hakkında merak edilen tüm detaylar!

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Pınar Deniz Kimdir?

Pınar Deniz Kimdir?

Pınar Deniz, son yıllarda Türk televizyon ve sinema dünyasında adından sıkça söz ettiren başarılı bir oyuncudur. Kariyerine 2014 yılında 'Sil Baştan' dizisiyle adım atan Deniz, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak asıl çıkışını, 2016-2018 yılları arasında yayımlanan 'Vatanım Sensin' dizisindeki Yıldız karakteriyle yaptı.  

Deniz'in oyunculuk yeteneği, onu farklı projelerde de ön plana çıkardı. Netflix'in popüler dizisi 'Aşk 101'de Burcu karakterini canlandırarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ardından, 2021 yılında başlayan ve büyük beğeni toplayan 'Yargı' dizisinde avukat Ceylin Erguvan karakteriyle başrol oynadı.

Pınar Deniz Kaç Yaşında?

Pınar Deniz Kaç Yaşında?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da doğmuştur ve şu anda 31 yaşındadır. Oyuncu, 1,67 metre boyunda ve 60 kilogram ağırlığındadır. Burcu Akrep'tir.

Pınar Deniz Aslen Nereli?

Pınar Deniz Aslen Nereli?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da doğmuş olup, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. Ailesi, Lübnan'dan Türkiye'ye göç etmiş ve Mardin'in Arap ailelerinden birine mensuptur. Beş çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Deniz, iki yaşına kadar yalnızca Arapça konuşmuş, ancak İstanbul'un Tarabya semtine taşındıktan sonra Türkçe öğrenmiştir. Bu süreçte, Arapça konuşmaktan çekindiğini ve zamanla bu dili unuttuğunu ifade etmiştir.  

Eğitimine İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde devam eden Pınar Deniz, bu alandan mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine 2014 yılında 'Sil Baştan' dizisiyle adım atmış ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir.

Pınar Deniz'in Kariyer Başlangıcı

Pınar Deniz'in Kariyer Başlangıcı

Pınar Deniz'in oyunculuk kariyeri, 2014 yılında Star TV'de yayımlanan Sil Baştan dizisinde canlandırdığı Evrim karakteriyle başladı. Bu ilk deneyimi, onun sektörde adını duyurmasına vesile oldu.  

Aynı yıl, Murat Dalkılıç'ın 'Yani' adlı şarkısının klibinde yer alarak farklı bir sanat dalında da boy gösterdi. 2016-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Vatanım Sensin dizisinde Yıldız karakterini canlandırarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.  

Pınar Deniz'in oyunculuk kariyerine adım atmasında, yengesinin ısrarı üzerine bir oyunculuk ajansına kaydolması etkili oldu. Bu adım, onun sektöre giriş yapmasına ve yeteneklerini sergilemesine olanak tanıdı.  

Deniz, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine yöneldi.  Beyazperde İlk dönemlerinde satış danışmanlığı yapan Deniz, oyunculuk tekliflerini başlangıçta önemsemese de, zamanla bu alana yönelerek başarılı bir kariyer inşa etti.

Pınar Deniz'in Özel Hayatı

Pınar Deniz'in Özel Hayatı

Pınar Deniz, 2015 yılında oyuncu Kaan Turgut ile bir ilişkiye başlamış ve 2017'de evlilik hazırlıkları yaparken Kasım ayında ayrılmışlardır. Daha sonra, 2018 yılında 'Bir Deli Rüzgar' dizisindeki rol arkadaşı Berk Cankat ile yaklaşık 1,5 yıl süren bir ilişki yaşamıştır. 2021 yılında ise 'Aşkın Kıyameti' filminde tanıştığı oyuncu Yiğit Kirazcı ile bir ilişki yaşamış, ancak bu ilişki 2022'nin başlarında sona ermiştir .

Pınar Deniz, 2022 yazında oyuncu Kaan Yıldırım ile bir ilişkiye başlamış ve çift, 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle evlenmiştir. Evliliklerinin ardından kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurmuşlardır. Çiftin oğulları, 31 Mart 2025 tarihinde dünyaya gelmiş ve 'Fikret Hakan' ismi verilmiştir. Bu isim, Kaan Yıldırım'ın babasının adı olan Hakan'dan esinlenerek seçilmiştir .

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Pınar Deniz'in Öne Çıkan Açıklamaları

Pınar Deniz'in Öne Çıkan Açıklamaları

  • 'Oynadıkça travmalarımı şifalandırmayı öğrendim.' 

  • 'Toplumu değiştiremem ama toplumda dokunabileceğim insanlar olacağını biliyorum.' 

  • 'Ünlü oldukça çevren genişlemiyor, tam tersi küçülüyor.' 

  • 'Hayatımda yaşadığım her olayın bir öğretisi var, kendime bunu hatırlatıp yaşadığım her ânın hayatıma olumlu yansıyacağına inanıyorum.'

  • 'Eskiden duygularımın üstü örtülüydü, oynadıkça yeşerdiğimi, kabuğumun yumuşadığını fark ettim.' 

  • 'İlkokula kadar sadece Arapça konuşuyordum.' 

  • 'Hayatımda hataya yer açıyorum; deneyen ve her an değişen biriyim.'

  • 'Çok okuduğum ve kendimi düşüncelerimle ifade ettiğim bir mesleğim olsun istiyordum.' 

  • 'Oynadığım karakterlerin öğrettiklerini ve hissettirdiklerini bana hissettiremeyen çok insan oldu hayatımda.

  • 'İyi bir sahnenin ardından kendimi inanılmaz derecede tatmin olmuş ve mutlu hissediyorum.'

Pınar Deniz'in Yer Aldığı Diziler

Pınar Deniz'in Yer Aldığı Diziler

📺 Televizyon Dizileri

  • Sil Baştan – Evrim – 2014

  • Beyaz Yalan – Azra – 2015

  • Günebakan – Sinem – 2015

  • Vatanım Sensin – Yıldız – 2016–2018

  • Bir Deli Rüzgar – Gökçe Yücel – 2018

  • Menajerimi Ara – Kendisi (konuk oyuncu) – 2020

  • Kırmızı Oda – Nazlı Gündoğan – 2021

  • Yargı – Ceylin Erguvan – 2021–2024

🌐 İnternet Dizileri

  • Aşk 101 – Burcu Diştaş – 2020–2021

  • Bunu Bi' Düşünün – Yağmur – 2021

  • Aktris – Yasemin Derin – 2023

Pınar Deniz'in Yer Aldığı Filmler

Pınar Deniz'in Yer Aldığı Filmler
  • Kardeşim Benim 2 – Didem – 2017

  • Mert Baykal'ın yönettiği bu romantik komedi filminde Pınar Deniz, Didem karakterini canlandırdı. 

  • İnsanlar İkiye Ayrılır – Ceren Gürel – 2020

  • Tunç Şahin'in yönetmenliğini üstlendiği bu dram filminde Deniz, Ceren Gürel karakterine hayat verdi. 

  • Aşkın Kıyameti – Lidya / Banu – 2022

  • Hilal Saral'ın yönettiği bu romantik dram filminde Pınar Deniz, Lidya ve Banu karakterlerini canlandırdı. 

  • Karanlık Gece – Sultan – 2023

  • Özcan Alper'in yönetmenliğini yaptığı bu suç ve dram türündeki filmde Deniz, Sultan karakterini oynadı.

Pınar Deniz'in Güncel Projeleri

Pınar Deniz'in Güncel Projeleri

Pınar Deniz'in 2025–2026 dönemine dair güncel projeleri hakkında resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Şimdilerde, yenidoğan oğlu Fikret Hakan'ın keyfini doyasıya çıkaran Pınar Deniz'in ne zaman yeni bir projeyle döneceği şimdilik merak konusu.

Pınar Deniz'in Ödülleri ve Adaylıkları

Pınar Deniz'in Ödülleri ve Adaylıkları

🏆 Ödüller

  • İKÜ 1. Kariyer Onursal Ödülleri, Yılın En Başarılı Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu, 2017

  • 11. İMK Sosyal Medya Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu, 2021

  • 12. Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri, Yılın En İyi Kadın Oyuncusu, 2022

  • 20. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri, En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu, 2022

  • 1. Uluslararası Kristal Ödülleri, En İyi Dizi Çifti (Pınar Deniz & Kaan Urgancıoğlu), 2022

  • 2. Uluslararası Zirve Ödülleri, Yılın En İyi Kadın Oyuncusu, 2022

  • IEEE ODTÜ Sosyal Medya Ödülleri, En Başarılı Kadın Oyuncu, 2022

  • 4. Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu, 2022

  • 16. GSÜ EN Ödülleri, En İyi Kadın Dizi / Film Oyuncusu, 2022

  • 13. Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri, En Quality Kadın Oyuncu, 2022

  • Face To Fast Ödülleri, Yılın En İyi Dizi Çifti (Pınar Deniz & Kaan Urgancıoğlu), 2022

  • 8. Elle Stil Ödülleri, Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu, 2022

  • Güzel Awards, Yılın Oyuncusu, 2022

  • Uluslararası İzmir Film Festivali 4. Altın Artemis Ödülleri, Film Dalında En İyi Kadın Oyuncu, 2022

  • 1. Mevcut Bilgi Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu Jüri Ödülü, 2022

  • MGD 26. Altın Objektif Ödülleri, Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu, 2022

  • 48. Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu, 2022

  • İstanbul Üniversitesi 8. Altın 61 Ödülleri, Yılın En İyi Kadın Oyuncusu, 2022

  • 13. Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri, Yılın En İyi Kadın Oyuncusu, 2023

  • Produ Ödülleri, Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu, 2023

🏅 Adaylıklar

  • SIYAD Türk Film Eleştirmenleri Derneği Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (İnsanlar İkiye Ayrılır), 2021

  • Pantene Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu, 2023

  • Pantene Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Dizi Çifti (Pınar Deniz & Kaan Urgancıoğlu), 2023

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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