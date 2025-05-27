Pınar Deniz Kimdir? Pınar Deniz Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Kiminle Evli, Çocuğu Var mı?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da doğmuş olup, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. Ailesi, Lübnan'dan Türkiye'ye göç etmiş ve Mardin'in Arap ailelerinden birine mensuptur. Beş çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Deniz, iki yaşına kadar yalnızca Arapça konuşmuş, ancak İstanbul'un Tarabya semtine taşındıktan sonra Türkçe öğrenmiştir. Bu süreçte, Arapça konuşmaktan çekindiğini ve zamanla bu dili unuttuğunu ifade etmiştir.

Eğitimine İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde devam eden Pınar Deniz, bu alandan mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine 2014 yılında 'Sil Baştan' dizisiyle adım atmış ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir.