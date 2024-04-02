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Paskalya Yemeği Ramazan'a Denk Gelince Müslümanlar ve Hristiyanlar 2 Kilometrelik Masada Birlikte Yemek Yedi

Paskalya Yemeği Ramazan'a Denk Gelince Müslümanlar ve Hristiyanlar 2 Kilometrelik Masada Birlikte Yemek Yedi

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 10:24

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Belçika’nın Antwerp şehrinde 2 kilometrelik bir masa kuruldu. Paskalya Bayramı için kurulan masa Ramazan'a denk geldiği için, Borgerhout mahallesinde Müslümanlar ve Hristiyanlar birlikte yemek yediler.

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Geçen yıl 2.500 kişi için 1 kilometrelik hazırlanan masa bu yıl 7.000 kişi için 2 kilometrelik olarak hazırlandı.

Geçen yıl 2.500 kişi için 1 kilometrelik hazırlanan masa bu yıl 7.000 kişi için 2 kilometrelik olarak hazırlandı.

Hazırlanan masa ile Müslümanlar iftar yaparken Hristiyanlar ise Paskalya bayramını kutladılar. Ortaya ise renkli görüntüler çıktı.

Hazırlanan masa ile Müslümanlar iftar yaparken Hristiyanlar ise Paskalya bayramını kutladılar. Ortaya ise renkli görüntüler çıktı.

Voa Türkçe'de yer alan habere göre ise, Belediye Başkanı Mariam El Osri, 'İnsanları bir masada birleştirmekten, birlikte yemek yemelerini ve bağ kurmalarını sağlamaktan, farklılıklarındansa ortak noktalarına odaklanmalarını teşvik etmekten daha iyi bir yol olamaz' diyen El Osri, 'Din ve kültür çeşitliliğini kullanmak, insanları bir araya getirmek istiyoruz' diye konuştu. ⁣

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