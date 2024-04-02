Paskalya Yemeği Ramazan'a Denk Gelince Müslümanlar ve Hristiyanlar 2 Kilometrelik Masada Birlikte Yemek Yedi

Voa Türkçe'de yer alan habere göre ise, Belediye Başkanı Mariam El Osri, 'İnsanları bir masada birleştirmekten, birlikte yemek yemelerini ve bağ kurmalarını sağlamaktan, farklılıklarındansa ortak noktalarına odaklanmalarını teşvik etmekten daha iyi bir yol olamaz' diyen El Osri, 'Din ve kültür çeşitliliğini kullanmak, insanları bir araya getirmek istiyoruz' diye konuştu. ⁣