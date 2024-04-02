Paskalya Yemeği Ramazan'a Denk Gelince Müslümanlar ve Hristiyanlar 2 Kilometrelik Masada Birlikte Yemek Yedi

Belçika’nın Antwerp şehrinde 2 kilometrelik bir masa kuruldu. Paskalya Bayramı için kurulan masa Ramazan'a denk geldiği için, Borgerhout mahallesinde Müslümanlar ve Hristiyanlar birlikte yemek yediler.
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Geçen yıl 2.500 kişi için 1 kilometrelik hazırlanan masa bu yıl 7.000 kişi için 2 kilometrelik olarak hazırlandı.
Hazırlanan masa ile Müslümanlar iftar yaparken Hristiyanlar ise Paskalya bayramını kutladılar. Ortaya ise renkli görüntüler çıktı.
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