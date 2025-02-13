Özgür Özel'den "Seçime İki Adayla Girme Durumunuz Olur mu?" Sorusuna Yanıt Geldi
Özgür Özel'den "Seçime İki Adayla Girme Durumunuz Olur mu?" Sorusuna Yanıt Geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. Özel, ''23 Mart’taki ön seçim sonrası ola ki yine iki adaylı bir formüle zorunlu kılınırsa durum buradaki senaryonuz nedir?” sorusuna 'Bizim öyle bir senaryomuz yok. Benim iki belediye başkanım da, ismi geçen iki değerli arkadaşımız da ‘Partim bir görev verirse oradayım. Partimin verdiği kararlara saygılıyım’ dedikten sonra ben bu gereksiz tartışmalara yanıt vermeyi doğru bulmam' yanıtını verdi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Ensar Aytekin eşlik etti.
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyet ise Özel'i kapıda karşıladı. Ziyaretin ardından Özel ve Babacan açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyarete ilişkin olarak şu açıklamaları yaptı:
Özel, “23 Mart’taki ön seçim sonrası ola ki yine iki adaylı bir formüle zorunlu kılınırsa durum buradaki senaryonuz nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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