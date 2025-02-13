Özgür Özel'den "Seçime İki Adayla Girme Durumunuz Olur mu?" Sorusuna Yanıt Geldi

'DEVA Partisi’nin CHP ile kurumsal olarak geçmişten, bugüne sürdürdüğü ilişkileri daha da geliştirerek, Türkiye’nin hem adalet hem de ekonomi ki birbirinden asla ayrılamaz etkileşim içinde bu iki ana gündemimiz. Önemli sıkıntılar yaşıyoruz. Bunları aşmak için hem kadrolarımızla, hem daha önce de uzun süre birlikte çalışma pratiği olan ve ağır sorunlara etkili çözümleri üretme noktasında ortak söylemlerimizle birlikte Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu süreçten çıkması ve bir kez daha demokrasi ile yeniden buluşması, kuvvetler ayrılığının tesis edilmesi ve Türkiye'nin önünün açılacağı bir sürecin sağlanması için hep birlikte olma zorunluluğumuzu bir kez daha teyit etmiş olduk.”