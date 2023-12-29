Özgür Demirtaş'ın Cem Küçük'e Verdiği Dolar Enflasyonu Dersinde 23 Yılda Asgari Ücret Nasıl Değişti?

Dünyada da olduğunu bildiğimiz ancak bizim farkımızı ortaya koyduğumuz enflasyonda asgari ücret zammı her zamankinden daha önemli hale gelmişti ve öyle de oldu. Asgari ücrete son 1 yılda yüzde 100 zam geldi ancak dolar bazında bakılınca özellikle asgari ücretli çalışanın yoğun olduğu sektörlerde 2024 yılını iyi şeylerin beklediği iş veren tarafında söylenmiyor. Peki, asgari ücretin dünyada alım gücünü temsil ettiğini düşündüğümüz dolar bazındaki değişim ne oldu? Bu konuda sosyal medyada Özgür Demirtaş, gazeteci Cem Küçük'e ders niteliğinde bir paylaşım sunarken, biz de bu değişimi 23 yıla yaydık.