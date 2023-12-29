Özgür Demirtaş'ın Cem Küçük'e Verdiği Dolar Enflasyonu Dersinde 23 Yılda Asgari Ücret Nasıl Değişti?
Özgür Demirtaş'ın Cem Küçük'e Verdiği Dolar Enflasyonu Dersinde 23 Yılda Asgari Ücret Nasıl Değişti?
Dünyada da olduğunu bildiğimiz ancak bizim farkımızı ortaya koyduğumuz enflasyonda asgari ücret zammı her zamankinden daha önemli hale gelmişti ve öyle de oldu. Asgari ücrete son 1 yılda yüzde 100 zam geldi ancak dolar bazında bakılınca özellikle asgari ücretli çalışanın yoğun olduğu sektörlerde 2024 yılını iyi şeylerin beklediği iş veren tarafında söylenmiyor. Peki, asgari ücretin dünyada alım gücünü temsil ettiğini düşündüğümüz dolar bazındaki değişim ne oldu? Bu konuda sosyal medyada Özgür Demirtaş, gazeteci Cem Küçük'e ders niteliğinde bir paylaşım sunarken, biz de bu değişimi 23 yıla yaydık.
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Asgari ücret yüzde 49 zamla 17 bin 2 TL olurken, 2023 yılı sonuna bakıldığında artış oranı yüzde 100 oldu. Alım gücünü gösterdiğini düşünülerek Türkiye'de önemli bir gösterge olarak kabul edilen dolar/TL üzerinden bakıldığında asgari ücret dolar bazında da yükseldi.
Gazeteci Cem Küçük, yakın olduğu kulis bilgileriyle isabetli zam tahminleri yapmaya devam ediyor. Ancak yaptığı tahminleri ekonomik olarak yorumlamak da uzmanlara kalıyor. Bu konuda yaptığı bir karşılaştırma da Özgür Demirtaş'ın radarına takılmıştı. Demirtaş, hesaplama hatası konusunda adeta ekonomiye giriş dersi vermişti.
Vize buradaysa 👆 biz de dönelim dersin finaline!👇
ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu sitesinde bulunan, geçmiş dönemdeki dolar karşılığının bugün ne kadar ettiğine yönelik hesaplamayı kullandık.
2000 yılından bu yana asgari ücret verileri sadece yılbaşındaki haliyle Çalışma Bakanlığı verilerinden alınırken, yılın ilk günü TCMB'deki dolar kurunu kullandık. Sadece yıl başında dolar karşılığını aldık ki genel tabloda yıl sonunda düşüş görülüyor.
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Bu tabloda ise Özgür Demirtaş'ın dersinin final sunumu bulunuyor. Kısacası 2000 yılından bu yana asgari ücret yıl başında kaç dolardı? Bugün, dolar enflasyonuyla kaç dolar ediyor?
23 yılda Türkiye'de asgari ücretin ortalamasının da bugünün fiyatlarıyla yaklaşık 453 dolar olduğu hesaplanıyor.
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