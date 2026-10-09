Otobüs Şoförü Koltukta Bulduğu Köpeği Önce Oyuncak Sandı Sonra Sahiplendi

Görüntülerin ardından konuşan Gürlevik, köpeği ilk başta oyuncak zannettiğini, eline alınca canlı olduğunu anladığını anlattı. Otobüslerde yolcuların unuttuğu çanta ve cüzdan gibi eşyalara sık rastladıklarını, ancak daha önce hiç köpekle karşılaşmadığını söyleyen şoför, sahibinin köpeği unuttuğunu ya da terk ettiğini düşünmediğini de ekledi.

Köpeği veterinere götüren Gürlevik'in öğrendiği bilgi sahibine ulaşma ihtimalini de ortadan kaldırdı: Toy Poodle cinsi köpeğin çipi yoktu. Karamel adını verdiği köpeğin aşıları ve sağlık kontrolleri yapıldı, çipi takıldı. Bundan sonra Gürlevik ile Karamel aynı evde yaşayacak.