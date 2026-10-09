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Otobüs Şoförü Koltukta Bulduğu Köpeği Önce Oyuncak Sandı Sonra Sahiplendi

Otobüs Şoförü Koltukta Bulduğu Köpeği Önce Oyuncak Sandı Sonra Sahiplendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.10.2026 - 13:43

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Antalya'da Kundu-Otogar hattında çalışan halk otobüsü şoförü Necati Gürlevik, seferini bitirip araçta unutulan eşya olup olmadığına bakarken beklemediği bir şeyle karşılaştı. Koltuğun üzerinde hiç kıpırdamadan duran küçük, kahverengi bir şey vardı ve Gürlevik ilk bakışta bunun bir oyuncak olduğunu düşündü. Eline aldığında canlı olduğunu fark eden şoför, Toy Poodle cinsi köpeği veterinere götürüp çip kontrolü yaptırdı. Çip çıkmayınca ve paylaştığı videolara rağmen kimse köpeği sormayınca karar verdi: Ona Karamel adını koyup evine aldı. Otobüslerde çanta, cüzdan gibi eşyaların sık sık unutulduğunu ama ilk kez bir köpekle karşılaştığını söyleyen şoförün hikâyesi, o anların videosuyla birlikte sosyal medyada ilgi gördü.

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Necati Gürlevik o anları böyle anlattı

Görüntülerin ardından konuşan Gürlevik, köpeği ilk başta oyuncak zannettiğini, eline alınca canlı olduğunu anladığını anlattı. Otobüslerde yolcuların unuttuğu çanta ve cüzdan gibi eşyalara sık rastladıklarını, ancak daha önce hiç köpekle karşılaşmadığını söyleyen şoför, sahibinin köpeği unuttuğunu ya da terk ettiğini düşünmediğini de ekledi.

Köpeği veterinere götüren Gürlevik'in öğrendiği bilgi sahibine ulaşma ihtimalini de ortadan kaldırdı: Toy Poodle cinsi köpeğin çipi yoktu. Karamel adını verdiği köpeğin aşıları ve sağlık kontrolleri yapıldı, çipi takıldı. Bundan sonra Gürlevik ile Karamel aynı evde yaşayacak.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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