Otobüs Şoförü Koltukta Bulduğu Köpeği Önce Oyuncak Sandı Sonra Sahiplendi

Antalya'da Kundu-Otogar hattında çalışan halk otobüsü şoförü Necati Gürlevik, seferini bitirip araçta unutulan eşya olup olmadığına bakarken beklemediği bir şeyle karşılaştı. Koltuğun üzerinde hiç kıpırdamadan duran küçük, kahverengi bir şey vardı ve Gürlevik ilk bakışta bunun bir oyuncak olduğunu düşündü. Eline aldığında canlı olduğunu fark eden şoför, Toy Poodle cinsi köpeği veterinere götürüp çip kontrolü yaptırdı. Çip çıkmayınca ve paylaştığı videolara rağmen kimse köpeği sormayınca karar verdi: Ona Karamel adını koyup evine aldı. Otobüslerde çanta, cüzdan gibi eşyaların sık sık unutulduğunu ama ilk kez bir köpekle karşılaştığını söyleyen şoförün hikâyesi, o anların videosuyla birlikte sosyal medyada ilgi gördü.
Necati Gürlevik o anları böyle anlattı
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