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Otel Çalışanlarının Bugüne Kadar İş Yerlerinde Karşılaştıkları En İğrenç 10 Olay

Otel Çalışanlarının Bugüne Kadar İş Yerlerinde Karşılaştıkları En İğrenç 10 Olay

Aden
Aden - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 20:01

Bugünkü içeriğimizde otel çalışanlarını bugüne kadar iş yerlerinde karşılaştıkları en iğrenç 10 olaya bakacağız. Eğer hassas bir insansanız dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Otelde çalışırken insanların ihtiyaçlarını odalarına götürüyordum."

'Bir keresinde yaşlı bir çift beni defalarca çağırdı ama her seferinde kapıyı açtıklarında biraz daha üstsüz oluyorlardı. Sonunda odaya çağırdılar ama iğrenç olduklarını ve bir daha beni çağırmamalarını söyledim.'

2. "Japonya'da bir otelde çalışırken bir adamın kadın tarafından tasma ile gezdirildiğini görmüştüm."

3. "Olay neydi bilmiyordum ama içi et dolu bir buz kovası bulmuştuk."

3. "Olay neydi bilmiyordum ama içi et dolu bir buz kovası bulmuştuk."

'Hala neden ve niçin odadaydı hiçbir fikrim yok.'

4. "İçi cinsel içerikli video ile dolu olan bir telefon bırakılmıştı."

4. "İçi cinsel içerikli video ile dolu olan bir telefon bırakılmıştı."

5. "Odada kalan gencin köpeği her yere dışkısını yapmıştı. Nasıl o şekilde odada kaldı hiçbir fikrim yok."

5. "Odada kalan gencin köpeği her yere dışkısını yapmıştı. Nasıl o şekilde odada kaldı hiçbir fikrim yok."
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6. "İnanmayacaksınız ama kadın restoranda yemek yerken adam otel odasında intihar etmişti."

6. "İnanmayacaksınız ama kadın restoranda yemek yerken adam otel odasında intihar etmişti."

'Bugüne kadar yaşadığım en garip ve üzücü olay bu sanırım.'

7. "Otel menajerinin akşamları odalara girerek müşterilerin ayağını ve ayakkabılarını kokladığı ortaya çıkmıştı."

8. "Ultra-lüks bir otelde kadının birisi mikrodalga fırın kullanayım derken makineyi patlatmıştı. Nasıl yaptı hala bilmiyorum."

8. "Ultra-lüks bir otelde kadının birisi mikrodalga fırın kullanayım derken makineyi patlatmıştı. Nasıl yaptı hala bilmiyorum."

9. "Adamın birisi odadaki şişeleri boşaltıp idrarını koyduktan sonra dolaba geri yerleştirmişti."

9. "Adamın birisi odadaki şişeleri boşaltıp idrarını koyduktan sonra dolaba geri yerleştirmişti."

'Neden böyle bir şeye girişti acaba...'

10. "Küvetin ortasında insan dışkısı bulmuştuk."

10. "Küvetin ortasında insan dışkısı bulmuştuk."

'Neden insan gibi klozeti kullanmamışlar biz de bilmiyoruz.'

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