Otel Çalışanlarının Bugüne Kadar İş Yerlerinde Karşılaştıkları En İğrenç 10 Olay
Otel Çalışanlarının Bugüne Kadar İş Yerlerinde Karşılaştıkları En İğrenç 10 Olay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde otel çalışanlarını bugüne kadar iş yerlerinde karşılaştıkları en iğrenç 10 olaya bakacağız. Eğer hassas bir insansanız dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.
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1. "Otelde çalışırken insanların ihtiyaçlarını odalarına götürüyordum."
2. "Japonya'da bir otelde çalışırken bir adamın kadın tarafından tasma ile gezdirildiğini görmüştüm."
3. "Olay neydi bilmiyordum ama içi et dolu bir buz kovası bulmuştuk."
4. "İçi cinsel içerikli video ile dolu olan bir telefon bırakılmıştı."
5. "Odada kalan gencin köpeği her yere dışkısını yapmıştı. Nasıl o şekilde odada kaldı hiçbir fikrim yok."
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6. "İnanmayacaksınız ama kadın restoranda yemek yerken adam otel odasında intihar etmişti."
7. "Otel menajerinin akşamları odalara girerek müşterilerin ayağını ve ayakkabılarını kokladığı ortaya çıkmıştı."
8. "Ultra-lüks bir otelde kadının birisi mikrodalga fırın kullanayım derken makineyi patlatmıştı. Nasıl yaptı hala bilmiyorum."
9. "Adamın birisi odadaki şişeleri boşaltıp idrarını koyduktan sonra dolaba geri yerleştirmişti."
10. "Küvetin ortasında insan dışkısı bulmuştuk."
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