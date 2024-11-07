Ömer Koç'un Trafiğe Karşı 'Yat' Çözümü Babasını Hatırlattı: "Ne Hayatlar Var Be..."

Günlük hayatta karşılaştığımız pek çok sıkıntı maddi imkanların yetersizliğinden kaynaklanıyor. İstanbul'da trafikte uzun süre vakit geçirmek de bunlardan birisi. Bu durumlarla uğraşmak istemeyen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un trafiğe karşı bulduğu çözüm yöntemi ise sosyal medyada gündem oldu. Trafiğe takılmamak için sahilden tekneye binen Ömer Koç'u izleyen bir vatandaş, 'Ne hayatlar var be...' dedi. Ömer Koç'un görüntüleri, 1980 yılında tekneyle Boğaz'daki yalısına giden babası Rahmi Koç'un görüntüleriyle karşılaştırıldı. Görüntüler hakkında yorum yapan sosyal medya kullanıcıları ise kendi hayatlarından örnekler vererek okuyucuları güldürdü.
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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un trafiğe takılmamak için bulduğu yöntem sosyal medyada gündem oldu. Aracıyla sahile inen Ömer Koç, burada kendisini bekleyen tekneye binerek Boğaz üzerinden karşı yakaya geçti.
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Ömer Koç'un yat yolculuğunu kayda alan bir vatandaş, "Ne hayatlar var be..." dedi. O anlar, 1980 yılında Boğaz'daki yalısına tekneyle gelen Rahmi Koç'u hatırlattı.
İşte Ömer Koç'un yat ile Boğaz'ı geçtiği anlar; 🎥
Rahmi Koç'un 1980 yılında teknede çekilen görüntüleri; 🎥
Görüntülere sosyal medyadan gelen yorumlar 👇
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