Ömer Koç'un Trafiğe Karşı 'Yat' Çözümü Babasını Hatırlattı: "Ne Hayatlar Var Be..."

Günlük hayatta karşılaştığımız pek çok sıkıntı maddi imkanların yetersizliğinden kaynaklanıyor. İstanbul'da trafikte uzun süre vakit geçirmek de bunlardan birisi. Bu durumlarla uğraşmak istemeyen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un trafiğe karşı bulduğu çözüm yöntemi ise sosyal medyada gündem oldu. Trafiğe takılmamak için sahilden tekneye binen Ömer Koç'u izleyen bir vatandaş, 'Ne hayatlar var be...' dedi. Ömer Koç'un görüntüleri, 1980 yılında tekneyle Boğaz'daki yalısına giden babası Rahmi Koç'un görüntüleriyle karşılaştırıldı. Görüntüler hakkında yorum yapan sosyal medya kullanıcıları ise kendi hayatlarından örnekler vererek okuyucuları güldürdü.