Ölmeden Önce Bütün Eserlerinin Yakılmasını İstedi: Kafka’yı Dünyaya Bir İhanet Tanıttı

Bunun cevabı ölüm döşeğinde değil, çocukluğunda saklı. 1883 yılında Prag’da doğan Kafka’nın hayatındaki en baskın figür babası Hermann Kafka’ydı. Yoksulluktan gelerek kendi işini kurmuş, güçlü, sert ve otoriter bir adamdı. Oğlunun da kendisi gibi olmasını istiyordu. Fakat Franz Kafka babasının tam tersiydi. Sessizdi, içine kapanıktı, kırılgandı ve sürekli düşünüyordu. Babasıyla kurduğu ilişki hayatı boyunca peşini bırakmadı. Yıllar sonra kaleme aldığı ve hiçbir zaman gönderemediği ünlü Babaya Mektup’ta çocukluğundan itibaren kendisini nasıl yetersiz hissettiğini, babasının yanında neden sürekli küçüldüğünü ve neden hiçbir zaman onun beklentilerini karşılayamadığını anlatacaktı. Kafka’nın eserlerinde karşımıza çıkan görünmez otoriteler, ne yaparsa yapsın ulaşamadığı güç merkezleri ve sürekli kendini suçlu hisseden karakterler biraz da bu ilişkinin izlerini taşır.

Bugün Dava’yı okuyan herkes aynı duyguyla karşılaşır. Josef K. bir sabah uyanır ve nedenini bilmediği bir suçtan dolayı tutuklandığını öğrenir. Kimse ona suçunu açıklamaz. Kimse nasıl kurtulacağını söylemez. O sadece görünmez bir sistemin içinde sıkışıp kalır. Bu hikâyeyi ilk okuduğunuzda absürt gelebilir ama Kafka’nın hayatına baktığınızda bunun aslında çok tanıdık bir duygu olduğunu fark edersiniz. Çünkü Kafka da hayatı boyunca neyi yanlış yaptığını tam olarak bilmeden kendisini suçlu hissetmişti. Belki de bu yüzden eserleri bugün bile güncelliğini koruyor. Çünkü hepimiz hayatımızın bir döneminde açıklayamadığımız baskılarla, görünmez kurallarla ve anlamlandıramadığımız sistemlerle karşılaşıyoruz.