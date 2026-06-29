Ölmeden Önce Bütün Eserlerinin Yakılmasını İstedi: Kafka’yı Dünyaya Bir İhanet Tanıttı
Geçtiğimiz yazıda idam mangasının karşısına çıkarılan, kurşuna dizilmesine dakikalar kala affedilen ve ardından dünya edebiyatının en büyük isimlerinden birine dönüşen Dostoyevski’nin hikâyesini konuşmuştuk. Bu seride amacım çok sevdiğimiz yazarların kitaplarını değil, onları o kitapları yazmaya götüren hayatlarını anlatmak. Çünkü bazen bir yazarın yaşadıkları, yazdığı romandan çok daha şaşırtıcı olabiliyor. Serimizin ikinci durağında ise edebiyat tarihinin belki de en büyük ironilerinden biri var. Bugün dünyanın en önemli yazarlarından biri kabul edilen Franz Kafka, aslında okunmak istemiyordu. Hatta ölümünden önce geride bıraktığı her şeyin yok edilmesini istemişti.
Kitapların da insanlar gibi kaderleri olduğuna inanırım.
Peki Kafka neden böyle bir vasiyet bıraktı?
Üstelik Kafka’nın hayatı dışarıdan bakıldığında pek de bir yazar hayatına benzemez.
Son yıllarında verem hastalığıyla mücadele etmeye başladı.
Kafka hayatı boyunca yeterince iyi olmadığını düşündü.
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