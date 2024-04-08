Oktay Kaynarca Sosyal Medya Hesabından Paylaştı: Kurtlar Vadisi'nin Efsanesi Süleyman Çakır Unutulmadı
Oktay Kaynarca Sosyal Medya Hesabından Paylaştı: Kurtlar Vadisi'nin Efsanesi Süleyman Çakır Unutulmadı
Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, karakterin ölüm yıl dönümünü boş geçmedi. Karakterin sevenlerine başsağlığı dileyen Kaynarca, 'Güzel adamdı' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
8 Nisan 2004'te dizinin 45. bölümünde düşmanı Cerrahpaşalı Halit tarafından vurulduktan sonra ölen Süleyman Çakır karakteri için her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor.
Ölümünün 20'nci yıl dönümünde de karakteri canlandıran Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.
Kaynarca mesajında şu ifadeleri kullandı: 'Rahmetlinin 20'nci sene-i devriyesinde Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, güzel adamdı.'
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda