Görüş Bildir
Haberler
Video
Oktay Kaynarca Sosyal Medya Hesabından Paylaştı: Kurtlar Vadisi'nin Efsanesi Süleyman Çakır Unutulmadı

Oktay Kaynarca Sosyal Medya Hesabından Paylaştı: Kurtlar Vadisi'nin Efsanesi Süleyman Çakır Unutulmadı

Kurtlar Vadisi
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.04.2024 - 14:14

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, karakterin ölüm yıl dönümünü boş geçmedi. Karakterin sevenlerine başsağlığı dileyen Kaynarca, 'Güzel adamdı' dedi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

8 Nisan 2004'te dizinin 45. bölümünde düşmanı Cerrahpaşalı Halit tarafından vurulduktan sonra ölen Süleyman Çakır karakteri için her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor.

8 Nisan 2004'te dizinin 45. bölümünde düşmanı Cerrahpaşalı Halit tarafından vurulduktan sonra ölen Süleyman Çakır karakteri için her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor.

Ölümünün 20'nci yıl dönümünde de karakteri canlandıran Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

Ölümünün 20'nci yıl dönümünde de karakteri canlandıran Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

Kaynarca mesajında şu ifadeleri kullandı: 'Rahmetlinin 20'nci sene-i devriyesinde Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, güzel adamdı.'

Ayrıca karakterin ölüm yıl dönümü vesilesiyle nohut pilav dağıtıldı. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?