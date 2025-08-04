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Oktay Kaynarca Kimdir, Nereli? Oktay Kaynarca Filmleri ve Tüm Detaylar

Oktay Kaynarca Kimdir, Nereli? Oktay Kaynarca Filmleri ve Tüm Detaylar

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
04.08.2025 - 09:34

Türk televizyonlarının unutulmaz yüzlerinden biri olan Oktay Kaynarca, yıllar içinde canlandırdığı ikonik karakterlerle geniş bir hayran kitlesi edindi. “Kurtlar Vadisi” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazgibi yapımlardaki performansıyla hafızalara kazınan oyuncu, şimdi ise yepyeni bir projeyle gündemde. Hem başrolünde yer aldığı hem de yapımcılığını üstlendiği yeni siyasi diziyle dikkat çeken Oktay Kaynarca kimdir, nereli? Tüm detaylarıyla birlikte inceliyoruz.

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Oktay Kaynarca Kimdir?

Oktay Kaynarca Kimdir?

Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Tiyatro eğitiminin ardından televizyon ve sinema projelerinde yer almaya başladı. 1990’lı yılların başından itibaren çeşitli dizilerde rol aldı. En çok bilinen projeleri arasında 2003 yılında yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisindeki “Süleyman Çakır” karakteri ve 2015–2021 yılları arasında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki “Hızır Çakırbeyli” rolü yer alır. Bu rollerle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Oktay Kaynarca Kaç Yaşında?

27 Ocak 1965 doğumlu olan Oktay Kaynarca, 2025 itibarıyla 60 yaşındadır.

Oktay Kaynarca Nereli?

Aslen Malatyalıdır; doğum yeri İstanbul’dur.

Oktay Kaynarca Kariyer Başlangıcı

Oktay Kaynarca Kariyer Başlangıcı

Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra sahne sanatlarıyla profesyonel olarak ilgilenmeye başladı. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile adım attıktan sonra 1990’lı yıllarda televizyon ve sinema projelerinde yer almaya başladı. İlk dikkat çeken projelerinden biri 1991 yapımı Gençler dizisi oldu. 1994 yılında Yengeç Sepeti adlı sinema filminde rol aldı. Televizyon izleyicisiyle daha geniş çapta buluşması ise 2003 yılında Kurtlar Vadisi dizisindeki “Süleyman Çakır” karakteri ile gerçekleşti. Bu rol, oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

Oktay Kaynarca Özel Hayatı

Oktay Kaynarca Özel Hayatı

5 kardeşi olan Oktay Kaynarca, geniş bir ailede büyümüştür. Özel yaşamını genel olarak gözlerden uzak tutan oyuncu, geçmişte iki evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 2002–2008 yılları arasında Özgü Namal ile, ikinci evliliğini ise 2012–2013 yılları arasında Melek Angun ile gerçekleştirmiştir. Her iki evliliğinden de çocuğu bulunmamaktadır. Bazı röportajlarında çocuk sahibi olmamış olmanın pişmanlığını dile getirmiş, bugünkü aklı olsa birden fazla çocuk istediğini belirtmiştir.

Oktay Kaynarca Evli mi?

Oktay Kaynarca şu anda evli değil. Gördüğümüz kadarıyla da bir ilişkisi yok.

Oktay Kaynarca Güncel Projeleri

Oktay Kaynarca Güncel Projeleri

Oktay Kaynarca, son dönemde televizyonda Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının sunuculuğunu sürdürmekte olup, oyunculuk kariyerine de platform dizisiyle devam ediyor. 2025 yılında Gain platformunda yayınlanması planlanan “Başkan: Ev Hapsi” adlı siyasi drama projesinde hem başrol oyuncusu Aziz Saygın karakterini canlandırmakta hem de yapımcılık görevini üstlenmektedir.

Oktay Kaynarca Filmleri

Oktay Kaynarca Filmleri

  • Yengeç Sepeti (1994)

  • Çiçek Taksi (1995) – Konuk

  • Melekler Evi (2000) – Tamer

  • O Şimdi Asker (2002) – Nihat

  • Kalbin Zamanı (2004) – Hakan

  • Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener (2005)

  • Sis ve Gece (2006) – Sedat

  • Beynelmilel (2006) – Haydar

  • Sıfır Dediğimde (2007) – Cemal

  • Lahmacun ve Pizza (2002)

  • Eve Giden Yol 1914 (2006)

Oktay Kaynarca Dizileri

  • Gençler (1989) – Ferhat

  • Yeditepe İstanbul (2001) – Konuk oyuncu

  • Köstebek (2001) – Cem (Aynı zamanda yapımcı)

  • Kurtlar Vadisi (2003–2004) – Süleyman Çakır

  • Yolcu (2005) – Danyal

  • Aşkımızda Ölüm Var (2004) – Aziz

  • Adanalı (2008–2010) – Başkomiser Yavuz Dikkaya

  • Nuri (2011) – Nuri

  • Sakarya Fırat (2011) – Konuk oyuncu

  • Ustura Kemal (2012) – Ustura Kemal

  • İnadına Yaşamak (2013) – Yılmaz

  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015–2021) – Hızır Çakırbeyli

  • Ben Bu Cihana Sığmazam (2022–2024) – Cezayir Türk (Aynı zamanda yapımcı)

  • Başkan: Ev Hapsi (2025) – Aziz Saygın (Yapımcı ve başrol – Gain dizisi)

Oktay Kaynarca Yarışma

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Oktay Kaynarca Ödülleri

Oktay Kaynarca Ödülleri

Oktay Kaynarca, 1994 yılında “Derin Bir Soluk Al” adlı tiyatro oyunu ile Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Kaynarca, 2002 yılında ise “Deli Yürek: Bumerang Cehennemi” filmiyle 39. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştür. “Yengeç Sepeti” filmindeki performansıyla da aynı festivalde ödül almıştır. Televizyon kariyerindeki başarısıyla da dikkat çeken oyuncu, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisiyle Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Medya Oscarları, Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) Altın Objektif ve Altın Kelebek gibi organizasyonlardan En İyi Erkek Oyuncu ödülleri almıştır. 2022 yılında “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisiyle 4. Altın Palmiye Ödülleri ve 9. Altın Palmiye Ödülleri’nde Yılın En İyi Erkek Oyuncusu seçilmiştir. Ayrıca, 2023 yılında Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmiştir. 2025 yılı itibarıyla ise “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması ile Golden Palm Awards’ta Yılın Yarışma Programı ödülünü kazanmıştır.

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Ceyda
Ceyda
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