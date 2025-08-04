Oktay Kaynarca Kimdir, Nereli? Oktay Kaynarca Filmleri ve Tüm Detaylar

5 kardeşi olan Oktay Kaynarca, geniş bir ailede büyümüştür. Özel yaşamını genel olarak gözlerden uzak tutan oyuncu, geçmişte iki evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 2002–2008 yılları arasında Özgü Namal ile, ikinci evliliğini ise 2012–2013 yılları arasında Melek Angun ile gerçekleştirmiştir. Her iki evliliğinden de çocuğu bulunmamaktadır. Bazı röportajlarında çocuk sahibi olmamış olmanın pişmanlığını dile getirmiş, bugünkü aklı olsa birden fazla çocuk istediğini belirtmiştir.

Oktay Kaynarca Evli mi?

Oktay Kaynarca şu anda evli değil. Gördüğümüz kadarıyla da bir ilişkisi yok.