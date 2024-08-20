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ODTÜ Öğrencilerinin Rektör Protestosu Büyüyor: 'Yozgatlıgil ODTÜ'ye Rektör Olamaz'

ODTÜ Öğrencilerinin Rektör Protestosu Büyüyor: 'Yozgatlıgil ODTÜ'ye Rektör Olamaz'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.08.2024 - 13:48

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ODTÜ'ye rektör olarak atanan Ahmet Yozgatlıgil'i protesto eden öğrenciler pankart taşıyıp, slogan attı. ÖDTÜ'ye atanmış rektör istemediklerini söyleyen öğrencilerin yürüyüşü sonrası Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Asst. Prof. Bilge İmer, kararı protesto etmek için istifa etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla geçtiğimiz günlerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) rektörlüğüne atanan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, öğrenciler tarafından protesto edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla geçtiğimiz günlerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) rektörlüğüne atanan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, öğrenciler tarafından protesto edildi.

ODTÜ'de seçilmiş rektör istediklerini söyleyen öğrenciler, pankartlar eşliğinde 'Yozgatlıgil ODTÜ'ye rektör olamaz' sloganları atarak yürüdü.

ODTÜ'de seçilmiş rektör istediklerini söyleyen öğrenciler, pankartlar eşliğinde 'Yozgatlıgil ODTÜ'ye rektör olamaz' sloganları atarak yürüdü.

Atama kararını protesto eden öğrencilere destek için Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Asst. Prof. Bilge İmer'in istifa ettiği öğrenildi. İşte protesto görüntüler; 🎥

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