Aracının Ekspertiz Raporunu Duyan Genç Yıkıldı: 'Şaka Yapmıyorsunuz Değil mi?'

Elindeki ekspertiz raporuyla aracını satmadan önce yeniden ekspere sokan genç hayatının şokunu yaşadı. Arabanın 'airbag'lerinin açık olduğunu, şase ve podyelerinin boyalı olduğunu ve 3 parça değişeni olduğunu söyleyen genç, ekspertiz ustasının arabanın ekleme olduğunu belirtmesiyle neye uğradığını şaşırarak, 'Şaka yapmıyorsunuz değil mi?' dedi.
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Türkiye'de ikinci el araç alım-satım sektörü için büyük önem arz eden ekspertiz firmaları, bazen kasıtlı olarak bazen ise işi bilmedikleri için yanlış sonuçlar elde edebiliyor.
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Bu araçlardan biri de aracını satmak isteyen gencin yeniden ekspertiz raporu almak istemesiyle ortaya çıktı. Elindeki mevcut ekspertiz raporunda 'airbag'lerinin açık olduğunu, şase ve podyelerinin boyalı olduğunu ve 3 parça değişeni olduğunu söyleyen genç, yeni ekspertiz raporunu duyunca neye uğradığını şaşırdı.
Araç sahibinin anlattıklarını dinleyen ekspertiz ustası, 'Arabanı benim ağzımdan dinle. Araban ekleme. Senin arabanın orta kısmından kesilmiş, sol ön çeyrek ekleme. Bir tek arabanın tavanı orijinal. Araba üzerinde de göstereceğim sana. 'Airbag'lerin içi boş.' dedi. Duydukları karşısında şaşkına dönen araç sahibi, ''Şaka yapmıyorsunuz değil mi?' dedi. İşte o anlar; 🎥
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