Aracının Ekspertiz Raporunu Duyan Genç Yıkıldı: 'Şaka Yapmıyorsunuz Değil mi?'

Elindeki ekspertiz raporuyla aracını satmadan önce yeniden ekspere sokan genç hayatının şokunu yaşadı. Arabanın 'airbag'lerinin açık olduğunu, şase ve podyelerinin boyalı olduğunu ve 3 parça değişeni olduğunu söyleyen genç, ekspertiz ustasının arabanın ekleme olduğunu belirtmesiyle neye uğradığını şaşırarak, 'Şaka yapmıyorsunuz değil mi?' dedi.