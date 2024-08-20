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Köydeki İnekleri Oturduğu Yerden Toplayan Genç: İnekleri Drone ile Bulup Eve Kadar Getirdi

Köydeki İnekleri Oturduğu Yerden Toplayan Genç: İnekleri Drone ile Bulup Eve Kadar Getirdi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.08.2024 - 10:44

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Ailesinin oturduğu köy evinde inekleri getirme görevi üzerine kalan genç, yerinden kalkmadan bu işi yapmanın yolunu buldu. Uçurduğu drone ile ineklerin yerini tespit eden genç, eve gelene kadar inekleri drone ile takip etti.

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Ailesinin oturduğu köydeki evlerine her gittiğinde annesi tarafından inekleri toplamakla görevlendirilen gencin bulduğu yöntem sosyal medyada gündem oldu.

Evin balkonundan drone uçuran genç, yerini tespit ettiği inekleri korkutarak eve kadar getirdi. Gencin paylaştığı görüntüleri izleyenler teknolojinin güzel yönlerine vurgu yaptı. 🎥

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