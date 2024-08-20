Köydeki İnekleri Oturduğu Yerden Toplayan Genç: İnekleri Drone ile Bulup Eve Kadar Getirdi

Ailesinin oturduğu köy evinde inekleri getirme görevi üzerine kalan genç, yerinden kalkmadan bu işi yapmanın yolunu buldu. Uçurduğu drone ile ineklerin yerini tespit eden genç, eve gelene kadar inekleri drone ile takip etti.
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Evin balkonundan drone uçuran genç, yerini tespit ettiği inekleri korkutarak eve kadar getirdi. Gencin paylaştığı görüntüleri izleyenler teknolojinin güzel yönlerine vurgu yaptı. 🎥
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