O mu Bu mu? Seçimlerin Karakterini Ele Verecek!
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Birini seçmek bazen sandığımızdan çok daha fazlasını anlatır. Bir manzara, bir ev, bir kombin, bir tatil rotası ya da sadece iki farklı atmosfer arasından yaptığın seçim, hayata nasıl baktığınla ilgili küçük ipuçları verebilir. Şimdi önüne birbirinden farklı iki seçenek çıkacak. Çok düşünmeden, hangisi sana daha yakınsa onu seç. Çünkü burada doğru ya da yanlış cevap yok. Önemli olan hangi seçeneğin sana daha çok 'benlik' hissettirdiği!
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1. O mu bu mu?
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2. O mu bu mu?
3. O mu bu mu?
4. O mu bu mu?
5. O mu bu mu?
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6. O mu bu mu?
7. O mu bu mu?
8. O mu bu mu?
9. O mu bu mu?
10. O mu bu mu?
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