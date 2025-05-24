O Burcun Bu Listede Ne İşi Var? Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy Karıncayı Bile İncitmeyen Burçları Sıraladı

Tüm burçların, genellikle olumsuz ve potansiyel olarak tehlikeli yönlerine odaklanıyoruz. Burçların bu yönlerini anlamak bize daha geniş bir perspektif ve daha derin bir anlayış sağlayacağını düşünürüz. Peki biraz da iyi yönleri desek?

Burçlarla ilgili yaptığı sıralamalarla tanınan Astrolog Tuğba Karadayı'ya göre, karıncayı bile incitmeyen burçları sıraladı. Liste bazılarını pek memnun etmedi.