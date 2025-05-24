O Burcun Bu Listede Ne İşi Var? Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy Karıncayı Bile İncitmeyen Burçları Sıraladı

Kaynak: https://x.com/tugbakaradayi/status/19...
Tüm burçların, genellikle olumsuz ve potansiyel olarak tehlikeli yönlerine odaklanıyoruz. Burçların bu yönlerini anlamak bize daha geniş bir perspektif ve daha derin bir anlayış sağlayacağını düşünürüz. Peki biraz da iyi yönleri desek?
Burçlarla ilgili yaptığı sıralamalarla tanınan Astrolog Tuğba Karadayı'ya göre, karıncayı bile incitmeyen burçları sıraladı. Liste bazılarını pek memnun etmedi.
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Listenin dördüncü sırasında temizlik ve düzen takıntısıyla bilinen Başak burcu yer aldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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