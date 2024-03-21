Nusret'in Etiler'deki Restoranına Silahlı Saldırı Düzenlendi

Etiler'de sabaha karşı motosikletle gelen kasklı 2 kişi, Nusret isimli ünlü et restoranına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde 11 adet kovan bulundu. Polisin saldırganları yakalaması için çalışmalar sürüyor.