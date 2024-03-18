Nüfus Dengesi Tarihi Değişiklikler Gösteren Amerika'da En Çok Büyüyen Eyaletler

ABD Nüfus Sayım Bürosu tarafından bu hafta yayınlanan bir rapora göre, Dallas-Fort Worth bölgesi 1 Temmuz'da sona eren 12 aylık dönemde yaklaşık 153,000 kişilik nüfus artışıyla sıralamada birinci oldu. Houston yaklaşık 140,000 kişilik artışla 2. sırada yer aldı. Austin ve San Antonio sırasıyla yedinci ve dokuzuncu sırada yer aldı. Görünüşe göre dev ekonomilere sahip aydın ve ileri görülen eyaletler (New York City gibi) bu hızla büyümekte olan eyaletlerin gün geçtikçe gerisinde kalıyor. Gelin bu durumun ayrıntılarına birlikte bakalım!