Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Nüfus Dengesi Tarihi Değişiklikler Gösteren Amerika'da En Çok Büyüyen Eyaletler

Nüfus Dengesi Tarihi Değişiklikler Gösteren Amerika'da En Çok Büyüyen Eyaletler

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 13:28

ABD Nüfus Sayım Bürosu tarafından bu hafta yayınlanan bir rapora göre, Dallas-Fort Worth bölgesi 1 Temmuz'da sona eren 12 aylık dönemde yaklaşık 153,000 kişilik nüfus artışıyla sıralamada birinci oldu. Houston yaklaşık 140,000 kişilik artışla 2. sırada yer aldı. Austin ve San Antonio sırasıyla yedinci ve dokuzuncu sırada yer aldı. Görünüşe göre dev ekonomilere sahip aydın ve ileri görülen eyaletler (New York City gibi) bu hızla büyümekte olan eyaletlerin gün geçtikçe gerisinde kalıyor. Gelin bu durumun ayrıntılarına birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4okStBRR...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Teksas şehirleri, geçen yıl en büyük nüfus artışına sahip ABD metro bölgeleri listesinde ilk 10'da dört yer alarak başı çekti.

Teksas şehirleri, geçen yıl en büyük nüfus artışına sahip ABD metro bölgeleri listesinde ilk 10'da dört yer alarak başı çekti.

Güncel sayımlara göre en kalabalık üç metro bölgesi - New York, Los Angeles ve Chicago olarak belirlendi.

ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun son tahminlerine göre, 2022-2023 yılları arasında ABD'de en hızlı büyüyen 10 ilçeden altısı Teksas'ta yer alıyor.

ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun son tahminlerine göre, 2022-2023 yılları arasında ABD'de en hızlı büyüyen 10 ilçeden altısı Teksas'ta yer alıyor.

Nüfus Sayımı verilerine göre, Dallas'ın hemen doğusundaki Kaufman İlçesi, nüfusunu 185.000'in üzerine çıkaran %7,6'lık artışla listenin başında yer aldı. Rockwall ve Liberty ilçeleri de sırasıyla %6,5 ve %5,7'lik büyüme oranlarıyla bu ilçeleri yakından takip etti.

Teksas'ın en kalabalık dört metro bölgesi - Dallas-Fort Worth, Houston, San Antonio ve Austin - 2022'den 2023'e kadar en büyük nüfus artışına sahip ilk 10 metro bölgesi arasında yer aldı.

Teksas'ın en kalabalık dört metro bölgesi - Dallas-Fort Worth, Houston, San Antonio ve Austin - 2022'den 2023'e kadar en büyük nüfus artışına sahip ilk 10 metro bölgesi arasında yer aldı.

Büyük Dallas bölgesi en yüksek sıçramayı gördü. Toplam nüfusu 152.598 kişi artarak 8 milyonun üzerine çıkmıştır. Houston bölgesi de aynı dönemde 139.789 kişi ekleyerek bu bölgeyi yakından takip etmiştir. Toplam nüfusu şu anda 7,5 milyonun üzerinde.

Ancak Midland metro bölgesi hepsinden daha hızlı büyüdü. Midland'ın nüfusu 2022'den 2023'e kadar yaklaşık %3 artarak ülkedeki en hızlı büyüyen yedinci metro bölgesi oldu.

Ancak Midland metro bölgesi hepsinden daha hızlı büyüdü. Midland'ın nüfusu 2022'den 2023'e kadar yaklaşık %3 artarak ülkedeki en hızlı büyüyen yedinci metro bölgesi oldu.

Midland, ABD'nin en çok petrol üreten bölgesi olan Permian Havzası'nın bir parçası ve Teksas'ın petrol ve gaz üretiminin çoğuna ev sahipliği yapmakta.

Permian Havzası toplulukları ile petrol ve gaz şirketleri arasında bir işbirliği olan Permian Stratejik Ortaklığı CEO'su Tracee Bentley, enerji sektöründeki istihdam artışının Midland'daki nüfus artışını tetikleyebileceğini söyledi.

Permian Havzası toplulukları ile petrol ve gaz şirketleri arasında bir işbirliği olan Permian Stratejik Ortaklığı CEO'su Tracee Bentley, enerji sektöründeki istihdam artışının Midland'daki nüfus artışını tetikleyebileceğini söyledi.

Bentley, 'Petrol ve gaz alanında gördüğünüz işlerin doğası, buraya gelmek isteyen bazı genç profesyonelleri cezbediyor' dedi. Durum böyleyken haliyle New York City gibi halihazırda büyümüş eyaletlerin vatandaşlarını Texas gibi eyaletlere kaptırdığını görüyoruz. Bu da politik açıdan bu eyaletlerin durumu ile ilgili soruları tekrar gün yüzüne çıkarıyor. İçeriğimiz bu kadardı. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın