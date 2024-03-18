Nüfus Dengesi Tarihi Değişiklikler Gösteren Amerika'da En Çok Büyüyen Eyaletler
Nüfus Dengesi Tarihi Değişiklikler Gösteren Amerika'da En Çok Büyüyen Eyaletler
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4okStBRR...
ABD Nüfus Sayım Bürosu tarafından bu hafta yayınlanan bir rapora göre, Dallas-Fort Worth bölgesi 1 Temmuz'da sona eren 12 aylık dönemde yaklaşık 153,000 kişilik nüfus artışıyla sıralamada birinci oldu. Houston yaklaşık 140,000 kişilik artışla 2. sırada yer aldı. Austin ve San Antonio sırasıyla yedinci ve dokuzuncu sırada yer aldı. Görünüşe göre dev ekonomilere sahip aydın ve ileri görülen eyaletler (New York City gibi) bu hızla büyümekte olan eyaletlerin gün geçtikçe gerisinde kalıyor. Gelin bu durumun ayrıntılarına birlikte bakalım!
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Teksas şehirleri, geçen yıl en büyük nüfus artışına sahip ABD metro bölgeleri listesinde ilk 10'da dört yer alarak başı çekti.
ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun son tahminlerine göre, 2022-2023 yılları arasında ABD'de en hızlı büyüyen 10 ilçeden altısı Teksas'ta yer alıyor.
Teksas'ın en kalabalık dört metro bölgesi - Dallas-Fort Worth, Houston, San Antonio ve Austin - 2022'den 2023'e kadar en büyük nüfus artışına sahip ilk 10 metro bölgesi arasında yer aldı.
Ancak Midland metro bölgesi hepsinden daha hızlı büyüdü. Midland'ın nüfusu 2022'den 2023'e kadar yaklaşık %3 artarak ülkedeki en hızlı büyüyen yedinci metro bölgesi oldu.
Permian Havzası toplulukları ile petrol ve gaz şirketleri arasında bir işbirliği olan Permian Stratejik Ortaklığı CEO'su Tracee Bentley, enerji sektöründeki istihdam artışının Midland'daki nüfus artışını tetikleyebileceğini söyledi.
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