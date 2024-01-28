Amerika'nın Gözde Binası Pentagon Hakkında Daha Önce Duymadığınız İlginç Bilgiler
Amerika'nın Gözde Binası Pentagon Hakkında Daha Önce Duymadığınız İlginç Bilgiler
Kaynak: https://facts.net/history/11-pentagon...
Birleşik Devletler ordusunun en ikonik sembollerinden biri olan Pentagon, zengin bir tarihe ve çok sayıda büyüleyici gerçeğe sahiptir. Mimari tasarımından tarihi önemine kadar Pentagon, dünyanın dört bir yanındaki insanların hayal gücünü yakalamıştır. Bu yazıda, Pentagon'un ilgi çekici hikayesine ve benzersiz özelliklerine ışık tutarak, Pentagon hakkında 11 ilginç gerçeği inceleyeceğiz.
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1. Pentagon dünyanın en büyük ofis binasıdır.
2. Pentagon'un inşası sadece 16 ayda tamamlandı.
3. Pentagon'da gerekenden iki kat daha fazla banyo var.
4. Pentagon, 11 Eylül kurbanlarına adanmış bir anıta ev sahipliği yapmaktadır.
5. Pentagon'un kendine ait bir metro istasyonu vardır.
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6. Pentagon başlangıçta sadece geçici olarak tasarlanmıştı.
7. Pentagon'da beş eşmerkezli beşgen halka bulunmaktadır.
8. Pentagon'un kendi postanesi var.
9. Pentagon'un inşası için bütün bir mezarlığın taşınması gerekti.
10. Pentagon'da 2e binden fazla çalışan bulunmaktadır.
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11. Pentagon, çok çeşitli askeri eserlere ve sanat eserlerine ev sahipliği yapmaktadır.
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