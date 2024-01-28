Amerika'nın Gözde Binası Pentagon Hakkında Daha Önce Duymadığınız İlginç Bilgiler

Birleşik Devletler ordusunun en ikonik sembollerinden biri olan Pentagon, zengin bir tarihe ve çok sayıda büyüleyici gerçeğe sahiptir. Mimari tasarımından tarihi önemine kadar Pentagon, dünyanın dört bir yanındaki insanların hayal gücünü yakalamıştır. Bu yazıda, Pentagon'un ilgi çekici hikayesine ve benzersiz özelliklerine ışık tutarak, Pentagon hakkında 11 ilginç gerçeği inceleyeceğiz.