New York'taki Yahudi Kadınlar Baskıcı Evlilik Yasasından Kurtulmak İçin Seks Grevine Başladı
New York'taki Yahudi Kadınlar Baskıcı Evlilik Yasasından Kurtulmak İçin Seks Grevine Başladı
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Günümüzde ABD'de pek çok Yahudi cemaati yaşıyor. Ancak bunlardan bir cemaat var ki son zamanlarda çok ilginç bir greve imza attı. New York'un yakınlarındaki bir kasabada yaşayan Yahudi cemaatindeki kadınlar seks grevi yapmaya başladı.
T24'ün haberine göre sayıları 1000'e yaklaşan Hasidik kadınlar, kendilerini baskıcı evliliklere sürüklediğini öne süren bir Yahudi yasasını protesto etmeye başladı.
Bu Yahudi yasasına göre kadınlar, aile içinde yaşadıkları bir şiddet vakasını polise bildirmek için öncelikle hahamlardan izin almak zorunda kalıyor. Yahudi kadınlar da bu yasanın kendilerini baskıcı ve istismar dolu bir evliliğe sürüklediğini düşünüyor.
Yahudi topluluğu Kiryas Joel halkı da bu yasayı değiştirmeye kararlı. Cemaatin kadınları bu yasa değiştirilinceye kadar eşleriyle seks yapmayı reddediyor. Zira bu yasaya göre boşanma süreci de oldukça sıkıntılı.
Yasaya göre bir kadının eşinden boşanabilmesi için erkeğin önce kadına Aramice yazılmış bir mektup vermesi ve boşanmanın gerçekleşmesi için üç hahamın belgeyi imzalaması gerekiyor.
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Yahudi yasası cemaatin kadınlarını oldukça olumsuz etkiliyor. Kadınlar kendilerini istenmeyen evliliklerin tuzağına düşmüş gibi hissediyor. Bu kadınlar kendilerini 'agunah' yani 'zincirlenmiş kadın' olarak tanımlıyor.
Yahudi hahamlar ise bu seks grevini eleştiriyor. Hahamlara göre erkekleri seks yapmayarak cezalandırmak evlilik kurumuna zarar veriyor ve Yahudi yasalarını ihlal ediyor.
Yahudi kadınların grevi bizim Şalvar Davası filminde yaşananlara ne kadar da benziyor değil mi?
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