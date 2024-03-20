New York'taki Yahudi Kadınlar Baskıcı Evlilik Yasasından Kurtulmak İçin Seks Grevine Başladı

Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı ve Müjde Ar ile Şener Şen'in başrolde olduğu 1983 yılı yapımı bu filmde kadınlar erkekleri savaşmaktan vazgeçirmek için seks grevi yapıyorlardı. Peki siz kadınların haksızlıkları protesto etmek için belki de yüzyıllardır seks grevi yapmasına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara!