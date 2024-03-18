Avrupalı Rahipler Sertifikalı Kurs Alarak Şeytan Çıkarma Ayinlerine Yeniden Başladı

Belçika’daki Leuven Üniversitesi’nden tarihçi Kristof Smeyers yaptığı açıklamada, 'Şeytan çıkarma ayininin 17. yüzyıldan beri pek değişime uğramadı. Bu ayin için kiliseye başvuranlar ya içinde şeytan olduğunu düşünenler ya da etrafındaki insanlar tarafından böyle görülenler. Dikkatimi çeken ise bu ayinlere en çok kadınlar başvuruyor. Sanırım bu durum kadınların günaha ve kötülüğe yatkınlığına dair baskın bir teoriden kaynaklanıyor' dedi.