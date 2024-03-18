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Avrupalı Rahipler Sertifikalı Kurs Alarak Şeytan Çıkarma Ayinlerine Yeniden Başladı

Avrupalı Rahipler Sertifikalı Kurs Alarak Şeytan Çıkarma Ayinlerine Yeniden Başladı

Belçika Kilise
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 11:14 Son Güncelleme: 18.03.2024 - 16:20

17. yüzyılda Avrupa kiliselerinde gerçekleştirilen şeytan çıkarma ayini günümüzde de oldukça popüler. Özellikle Belçika'daki bir manastırda her yıl binden fazla ayin yapılıyor. Gelin hep birlikte bu uygulamanın detaylarına bakalım.

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Şeytan çıkarma ayini deyince hepimizin aklına Hollywood'daki 'The Exorcist' filminde anlatılan hikayeler geliyor. Hikaye bellidir; bir kişinin içine şeytan girer ve diğerleri onu çıkarmaya çalışır. Peki bu uygulama Avrupa'nın günlük hayatında ders olarak verilen bir olaya dönüşürse ne dersiniz?

Şeytan çıkarma ayini deyince hepimizin aklına Hollywood'daki 'The Exorcist' filminde anlatılan hikayeler geliyor. Hikaye bellidir; bir kişinin içine şeytan girer ve diğerleri onu çıkarmaya çalışır. Peki bu uygulama Avrupa'nın günlük hayatında ders olarak verilen bir olaya dönüşürse ne dersiniz?

Vatikan'daki Katolik Kilisesi, 2005 yılından bu yana rahiplere 'şeytan çıkarma ayini' kursu veriyor. 2018 yılında düzenlenen kursa 50 ülkeden 200 rahip katılmış ve şeytan çıkarma kursu sertifikası almışlar. Rahipler derslerini ilahiyatçılar, psikologlar, hekimler, kriminologlar ve kilise tarihçilerinden alıyor ve piskoposun onayının ardından göreve başlıyormuş.

Vatikan'daki Katolik Kilisesi, 2005 yılından bu yana rahiplere 'şeytan çıkarma ayini' kursu veriyor. 2018 yılında düzenlenen kursa 50 ülkeden 200 rahip katılmış ve şeytan çıkarma kursu sertifikası almışlar. Rahipler derslerini ilahiyatçılar, psikologlar, hekimler, kriminologlar ve kilise tarihçilerinden alıyor ve piskoposun onayının ardından göreve başlıyormuş.

Şeytan çıkarma ayini 17. yüzyılda Avrupa kiliselerinde oldukça yaygın gerçekleştirilen bir uygulamaydı. Ancak günümüzde kurs olarak verilmesi onu tekrar Avrupa'nın gündemine soktu. Şimdilerde bu uygulama en çok Belçika'da yapılıyor. Ülkenin en önemli “şeytan çıkarma noktası” haline gelen Averbode Manastırı’nda, yılda binden fazla ayin gerçekleştiriliyor.

Şeytan çıkarma ayini 17. yüzyılda Avrupa kiliselerinde oldukça yaygın gerçekleştirilen bir uygulamaydı. Ancak günümüzde kurs olarak verilmesi onu tekrar Avrupa'nın gündemine soktu. Şimdilerde bu uygulama en çok Belçika'da yapılıyor. Ülkenin en önemli “şeytan çıkarma noktası” haline gelen Averbode Manastırı’nda, yılda binden fazla ayin gerçekleştiriliyor.

Milliyet'in derlediği habere göre Geert takma adını kullanan şeytan kovucu bir rahip VRT'ye yaptığı açıklamada,

Milliyet'in derlediği habere göre Geert takma adını kullanan şeytan kovucu bir rahip VRT'ye yaptığı açıklamada,

'Şeytan çıkarma ayini yapmadığımız tek bir gün bile yok. Hem ben hem de diğer kiliselerdeki rahipler taleplere yetişemiyor. Bizim ayinlerimiz 'The Exorcist' filminden çok farklı. Filmlerdeki kadar abartılı sahnelerimiz yok' ifadelerini kullandı.

Peki insanlar neden şeytan çıkarma ihtiyacı duyuyor?

Peki insanlar neden şeytan çıkarma ihtiyacı duyuyor?

Geert bu soruya karşı şu cevabı veriyor: 'Şeytan çıkarmak isteyen insanlar hayatlarında sıkışıp kalmış ve artık ilerleyemeyen insanlar. Tutunacakları fazla bir dalları yok. Bu tıkanmışlığı da insanüstü bir gücün varlığına bağlıyorlar. Şeytan çıkarma ayini sayesinde kendilerini daha özgür ve iyi hissediyorlar.'

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"Ayinlere en çok kadınlar talep gösteriyor"

"Ayinlere en çok kadınlar talep gösteriyor"

Belçika’daki Leuven Üniversitesi’nden tarihçi Kristof Smeyers yaptığı açıklamada, 'Şeytan çıkarma ayininin 17. yüzyıldan beri pek değişime uğramadı. Bu ayin için kiliseye başvuranlar ya içinde şeytan olduğunu düşünenler ya da etrafındaki insanlar tarafından böyle görülenler. Dikkatimi çeken ise bu ayinlere en çok kadınlar başvuruyor. Sanırım bu durum kadınların günaha ve kötülüğe yatkınlığına dair baskın bir teoriden kaynaklanıyor' dedi.

Siz Avrupa'daki şeytan çıkarma ayinleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 17. yüzyılda var olan bir uygulamanın kilise tarafından tekrar güncellenip uygulanmasının ne gibi sonuçları olabilir? Buyrun yorumlara!

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