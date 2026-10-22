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Netflix'in Üst Üste Yaptığı Zamlara ve Kısıtlı Arşivine Abonelerden Tepki Yağdı

Netflix'in Üst Üste Yaptığı Zamlara ve Kısıtlı Arşivine Abonelerden Tepki Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.10.2026 - 10:32
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Netflix Türkiye, abonelerine gönderdiği e-postayla yeni zammı duyurdu. Bildirim 20 Ekim'de kullanıcıların kutusuna düştü: 4K çözünürlük ve dört cihazda eş zamanlı izleme sunan Premium paketin aylık ücreti 20 Kasım'dan itibaren 379,99 TL'den 499,99 TL'ye çıkıyor. Platform, zammın gerekçesi olarak önümüzdeki ay yayınlanacak 97 yeni içeriği gösterdi. Bir abonenin gelen bildirimi paylaşmasıyla sosyal medyada tartışma başladı. Kullanıcılar Apple TV, Amazon Prime ve HBO Max gibi alternatiflerin daha düşük fiyatla sunulduğunu hatırlattı, içerik kütüphanesini eleştirdi; bazıları aboneliğini iptal ettiğini belirtti.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

Teknolojiyle ilgili içerik üretenler fiyatları eleştirdi.

Teknolojiyle ilgili içerik üretenler fiyatları eleştirdi.
twitter.com

Kısıtlı kütüphane de bir diğer eleştiri noktası.

Kısıtlı kütüphane de bir diğer eleştiri noktası.
twitter.com

Peş peşe gelen zamlar da aboneleri bezdirdi.

Peş peşe gelen zamlar da aboneleri bezdirdi.
twitter.com

Dizi onay süreçleri de bir diğer eleştiri konusu.

Dizi onay süreçleri de bir diğer eleştiri konusu.
twitter.com

'Parasını en az hak eden platform. Tek tük güzel dizi yapıyorlar, tam iyiymiş bu diyorsun, 2. sezon seneler sonra geliyor. Gelene kadar konusunu unutuyorsun, bazen hiç gelmiyor. Yakamoz 245 diye dizi vardı mesela, yıllar geçti devamı yok. Madem devamı yapılmayacak, konuyu bağla bitir.'

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Aboneliğini iptal edeceğini duyuranlar da oldu.

Aboneliğini iptal edeceğini duyuranlar da oldu.
twitter.com

'Netflix premium 500 lira olmuş. Sanırsın diziyi izlerken başrol oyuncusu gelip çayımızı tazeliyor. Bu arsız fiyatlandırmayı kendi çapımda aboneliğimi iptal ederek protesto ediyorum. Türkiye fiyatlarını makul seviyeye çekene kadar da dönmüyorum. Bir kere de şirketler müşteriyi kaybetmekten korksun. Sürekli biz geçinemiyoruz, biraz da onlar düşünsün. Yeter ya! Bu kadar arsız olunmaz.'

500 lira ciddi bir rakam...

500 lira ciddi bir rakam...
twitter.com

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twitter.com

Yeni yapımların bekleneni vermemesi de zamlarla birleşince eleştiriler bitmedi.

Yeni yapımların bekleneni vermemesi de zamlarla birleşince eleştiriler bitmedi.
twitter.com

'Netflix uzun süredir kaliteli bir içerik eklemesi yapmamasının yanında sürekli fiyatını zamlıyor. 4 sene önce aboneliğimi bırakmıştım, geçen bir bakayım neler değişmiş diye üye oldum. Hiçbir şey değişmemiş. Wednesday izlememiştim, onu izledim, daha önce izlediğim dizilerin yeni sezonlarını izledim, kapattım aboneliği.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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