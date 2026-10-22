Netflix'in Üst Üste Yaptığı Zamlara ve Kısıtlı Arşivine Abonelerden Tepki Yağdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Netflix Türkiye, abonelerine gönderdiği e-postayla yeni zammı duyurdu. Bildirim 20 Ekim'de kullanıcıların kutusuna düştü: 4K çözünürlük ve dört cihazda eş zamanlı izleme sunan Premium paketin aylık ücreti 20 Kasım'dan itibaren 379,99 TL'den 499,99 TL'ye çıkıyor. Platform, zammın gerekçesi olarak önümüzdeki ay yayınlanacak 97 yeni içeriği gösterdi. Bir abonenin gelen bildirimi paylaşmasıyla sosyal medyada tartışma başladı. Kullanıcılar Apple TV, Amazon Prime ve HBO Max gibi alternatiflerin daha düşük fiyatla sunulduğunu hatırlattı, içerik kütüphanesini eleştirdi; bazıları aboneliğini iptal ettiğini belirtti.
İlk paylaşım şöyleydi:
Teknolojiyle ilgili içerik üretenler fiyatları eleştirdi.
Kısıtlı kütüphane de bir diğer eleştiri noktası.
Peş peşe gelen zamlar da aboneleri bezdirdi.
Dizi onay süreçleri de bir diğer eleştiri konusu.
Aboneliğini iptal edeceğini duyuranlar da oldu.
500 lira ciddi bir rakam...
👇
Yeni yapımların bekleneni vermemesi de zamlarla birleşince eleştiriler bitmedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın