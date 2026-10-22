Netflix'in Üst Üste Yaptığı Zamlara ve Kısıtlı Arşivine Abonelerden Tepki Yağdı

'Netflix premium 500 lira olmuş. Sanırsın diziyi izlerken başrol oyuncusu gelip çayımızı tazeliyor. Bu arsız fiyatlandırmayı kendi çapımda aboneliğimi iptal ederek protesto ediyorum. Türkiye fiyatlarını makul seviyeye çekene kadar da dönmüyorum. Bir kere de şirketler müşteriyi kaybetmekten korksun. Sürekli biz geçinemiyoruz, biraz da onlar düşünsün. Yeter ya! Bu kadar arsız olunmaz.'