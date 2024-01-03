NBA'yi Kasıp Kavuran Alperen Şengün'ün Giresun'dan Teksas'a Uzanan İlham Verici Hikayesi

Dünyanın en büyük basketbol vitrini olarak kabul edilen Amerikan Profesyonel Baketbol Ligi NBA'da henüz 21 yaşındaki bir genç fırtına gibi esiyor bu sene.

Alperen Şengün'ün Giresun, Balıkesir, İstanbul aktarmalı yolculuğu Houston'da zirveye çıkmış durumda.

NBA'da yılın en başarılı sporcularının davet edildiği All Star'a da dahil olma ihtimali olan Alperen'in kariyerini mercek altına aldık.

Bakalım Karadeniz kıyılarından dünyaya açılan bu genç adamın ilham verici hikayesinde neler var.