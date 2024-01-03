NBA'yi Kasıp Kavuran Alperen Şengün'ün Giresun'dan Teksas'a Uzanan İlham Verici Hikayesi
NBA'yi Kasıp Kavuran Alperen Şengün'ün Giresun'dan Teksas'a Uzanan İlham Verici Hikayesi
Dünyanın en büyük basketbol vitrini olarak kabul edilen Amerikan Profesyonel Baketbol Ligi NBA'da henüz 21 yaşındaki bir genç fırtına gibi esiyor bu sene.
Alperen Şengün'ün Giresun, Balıkesir, İstanbul aktarmalı yolculuğu Houston'da zirveye çıkmış durumda.
NBA'da yılın en başarılı sporcularının davet edildiği All Star'a da dahil olma ihtimali olan Alperen'in kariyerini mercek altına aldık.
Bakalım Karadeniz kıyılarından dünyaya açılan bu genç adamın ilham verici hikayesinde neler var.
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2002 yılının bir Temmuz günü Giresun'da dünyaya gelen çocuğun, doğduğu topraklardan çok uzaklarda, dünyanın en popüler ikinci sporunun en büyük fenomenlerinden birisine dönüşeceğini kim tahmin edebilirdi ki?
Giresun'da tanıştığı basketbolda kısa zamanda yeteneğiyle sivrildi. Bu küçük Karadeniz şehrinde uzun süre kalmayacaktı. Henüz 12 yaşındayken Bandırma Banvit'e transfer oldu.
Yeteneğiyle kısa zamanda öne çıkan Alperen, ilk profesyonel sözleşmesini de Bandırma'da imzaladı. 2018-2019 sezonunda Banvit'in pilot takımı olan Bandırma Kırmızı'da oynayan Alperen, hemen sonrasında as takıma yükseldi.
7 Ağustos 2020'de Şengün, genç bir kadroyla yapılanmaya giren Beşiktaş ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Giresun ve Bandırma'nın ardından bu sefer bir Dünya Metropolü olan İstanbul'un Dolmabahçe kıyılarına demir atmıştı.
Şengün, 26 Ocak 2021'de FIBA Avrupa Kupası'ndaki ilk karşılaşmasına Oradea karşısında çıktı. Karşılaşmayı 91-83 kaybetmelerine rağmen Şengün, 27 dakikada 25 sayı kaydetti.
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Şengün, 2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder tarafından 1. turda 16. sıradan seçildi ve gelecekteki iki kez ilk tur seçim hakkı karşılığında Houston Rockets'a takas edildi.
2021-22 sezonunda Şengün, sakatlıklar nedeniyle toplamda 10 maç kaçırdı ve toplam 72 maçta oynadı; 13 maça ilk beşte başladı. Çaylak sezonunda Şengün, maç başına 20.7 dakikada 9.6 sayı, 5.5 ribaund, 2.6 asist ortalamaları yakaladı, saha içinden %47,4 isabetle oynadı.
2023-2024 sezonu ise Alperen'in artık gelecek vadeden genç bir oyuncudan bir dünya yıldızına doğru evrildiği sene oluyor. All Star adaylarından birisi olarak gözüken Alperen, bu sezon birçok maçta takımını sırtlamayı başardı.
Ay yıldızlı formayı da defalarca sırtına geçiren Alperen, güncel dönemde Türk basketbolunun en fazla umut bağladığı isimler arasında.
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Onedio... zorluyorsun adamı haberin olsun. Dandik haberlere yorumu açık bırakıyorsun önemli konularda hiyerogliflerle derdini anlat.... Lan işe yaramazlar "R... Devamını Gör
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