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NBA'yi Kasıp Kavuran Alperen Şengün'ün Giresun'dan Teksas'a Uzanan İlham Verici Hikayesi

NBA'yi Kasıp Kavuran Alperen Şengün'ün Giresun'dan Teksas'a Uzanan İlham Verici Hikayesi

Giresun
Ali Yağız Baltacı
Ali Yağız Baltacı - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 09:50

Dünyanın en büyük basketbol vitrini olarak kabul edilen Amerikan Profesyonel Baketbol Ligi NBA'da henüz 21 yaşındaki bir genç fırtına gibi esiyor bu sene. 

Alperen Şengün'ün Giresun, Balıkesir, İstanbul aktarmalı yolculuğu Houston'da zirveye çıkmış durumda. 

NBA'da yılın en başarılı sporcularının davet edildiği All Star'a da dahil olma ihtimali olan Alperen'in kariyerini mercek altına aldık.

Bakalım Karadeniz kıyılarından dünyaya açılan bu genç adamın ilham verici hikayesinde neler var.

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2002 yılının bir Temmuz günü Giresun'da dünyaya gelen çocuğun, doğduğu topraklardan çok uzaklarda, dünyanın en popüler ikinci sporunun en büyük fenomenlerinden birisine dönüşeceğini kim tahmin edebilirdi ki?

2002 yılının bir Temmuz günü Giresun'da dünyaya gelen çocuğun, doğduğu topraklardan çok uzaklarda, dünyanın en popüler ikinci sporunun en büyük fenomenlerinden birisine dönüşeceğini kim tahmin edebilirdi ki?

Alperen Şengün'ün öyküsü, aslında küçük topraklardan çıkmış büyük hayalleri olan tüm çocuklara müthiş bir örnek oluşturuyor. 

Hayatta yeteri kadar çalışkan ve yetenekliyseniz, çıkamayacağınız hiçbir zirve yok.

Babası Kemal Şengün, eski bir basketbolcu ve basketbol tutkunuydu. Oğlunu da basketbol topuyla çok küçük yaşlarda tanıştırdı. 

Alperen bir gün, kendisinden 8 yaş büyük abisinin maçını izlerken sahaya giriyor ve topu potaya fırlatarak isabet kaydediyor. 

Kemal Şengün ilk o zaman anlamış ondaki yeteneği.

Giresun'da tanıştığı basketbolda kısa zamanda yeteneğiyle sivrildi. Bu küçük Karadeniz şehrinde uzun süre kalmayacaktı. Henüz 12 yaşındayken Bandırma Banvit'e transfer oldu.

Giresun'da tanıştığı basketbolda kısa zamanda yeteneğiyle sivrildi. Bu küçük Karadeniz şehrinde uzun süre kalmayacaktı. Henüz 12 yaşındayken Bandırma Banvit'e transfer oldu.

Memleketinden ayrıldığı için üzgün olan Alperen, Karadeniz kıyısından Güney Marmara'ya yola çıkarken hem ailesini hem de arkadaşlarını arkada bırakıyordu.

Bandırma'ya gittikten sonra her gün ailesini arayarak özlemini ifade etti. 

Bu ilçe onun yetişeceği ve parlayacağı yer olacaktı.

Yeteneğiyle kısa zamanda öne çıkan Alperen, ilk profesyonel sözleşmesini de Bandırma'da imzaladı. 2018-2019 sezonunda Banvit'in pilot takımı olan Bandırma Kırmızı'da oynayan Alperen, hemen sonrasında as takıma yükseldi.

Yeteneğiyle kısa zamanda öne çıkan Alperen, ilk profesyonel sözleşmesini de Bandırma'da imzaladı. 2018-2019 sezonunda Banvit'in pilot takımı olan Bandırma Kırmızı'da oynayan Alperen, hemen sonrasında as takıma yükseldi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçına ise 2019 yılında Pınar Karşıyaka'ya karşı çıktı. 57-89 mağlup oldukları bu maçta Alperen pek fazla varlık gösteremese de yazacağı tarihin ilk cümlelerini de o maçta kaleme aldı.

Süper Lig'e alışan Alperen'in yeteneklerini sergilemesi için çok uzun bir süre geçmesi gerekmeyecekti. 

Ancak Alperen'i vitrine çıkaran bu takım ekonomik sıkıntılardan dolayı kapanmak zorunda kalınca Alperen de serbest kaldı. Şimdi kendisine yeni bir yuva bulması gerekecekti.

7 Ağustos 2020'de Şengün, genç bir kadroyla yapılanmaya giren Beşiktaş ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Giresun ve Bandırma'nın ardından bu sefer bir Dünya Metropolü olan İstanbul'un Dolmabahçe kıyılarına demir atmıştı.

7 Ağustos 2020'de Şengün, genç bir kadroyla yapılanmaya giren Beşiktaş ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Giresun ve Bandırma'nın ardından bu sefer bir Dünya Metropolü olan İstanbul'un Dolmabahçe kıyılarına demir atmıştı.

Kısa zaman içinde Beşiktaş'ın parlayan yıldızlarından birisi oldu. Alperen'in geleceğinin parlak olduğu artık çok net anlaşılıyordu. Türkiye Süper Ligi'nin şampiyonluk gediklisi iki takımı Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin kendisine kancayı takması uzun sürmeyecekti.

Ancak Alperen'in gözü daha da yukarılardaydı. Beşiktaş, onun ülkesindeki son durağı olacaktı.

Şengün, 26 Ocak 2021'de FIBA Avrupa Kupası'ndaki ilk karşılaşmasına Oradea karşısında çıktı. Karşılaşmayı 91-83 kaybetmelerine rağmen Şengün, 27 dakikada 25 sayı kaydetti.

Şengün, 26 Ocak 2021'de FIBA Avrupa Kupası'ndaki ilk karşılaşmasına Oradea karşısında çıktı. Karşılaşmayı 91-83 kaybetmelerine rağmen Şengün, 27 dakikada 25 sayı kaydetti.

Artık uluslararası arenada da kendini gösterebiliyordu. 2020-21 Basketbol Süper Ligi sezonunda Şengün, çıktığı 29 maçta; maç başına 28.3 dakikada 19.2 sayı, 9.4 ribaund, 2.5 asist, 1.3 top çalma ve 1.7 blok ortalaması yakaladı.

Sadece 18 yaşında gösterdiği bu performansla basketbolun dünyadaki zirvesi olan NBA takımlarının da dikkatini çekmeye başladı.

Sonraki yıl Alperen için yaşamının en büyük dönüm noktası gelecekti.

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Şengün, 2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder tarafından 1. turda 16. sıradan seçildi ve gelecekteki iki kez ilk tur seçim hakkı karşılığında Houston Rockets'a takas edildi.

Şengün, 2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder tarafından 1. turda 16. sıradan seçildi ve gelecekteki iki kez ilk tur seçim hakkı karşılığında Houston Rockets'a takas edildi.

Oklohoma, Alperen'i elinden çıkartarak pek doğru bir tercih yapmamıştı. Alperen bu tercihin ne kadar yanlış olduğunu Teksas'ta göstereceği performans ile tüm dünyaya gösterecekti. Yeni takımı Houston Rockets'da oynamaya başladı.

2021-2022 onun Çaylak sezonuydu. 

20 Ekim 2021'de NBA'deki ilk maçına çıkan Şengün, Minnesota Timberwolves'a 124-106 mağlup oldukları karşılaşmada 11 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 3 top çalmayla oynadı.

2021-22 sezonunda Şengün, sakatlıklar nedeniyle toplamda 10 maç kaçırdı ve toplam 72 maçta oynadı; 13 maça ilk beşte başladı. Çaylak sezonunda Şengün, maç başına 20.7 dakikada 9.6 sayı, 5.5 ribaund, 2.6 asist ortalamaları yakaladı, saha içinden %47,4 isabetle oynadı.

2021-22 sezonunda Şengün, sakatlıklar nedeniyle toplamda 10 maç kaçırdı ve toplam 72 maçta oynadı; 13 maça ilk beşte başladı. Çaylak sezonunda Şengün, maç başına 20.7 dakikada 9.6 sayı, 5.5 ribaund, 2.6 asist ortalamaları yakaladı, saha içinden %47,4 isabetle oynadı.

Takımında bir süre sonra ilk 5 oyuncusu olan Alperen, artık yeteneklerini Gezegen'in en büyük basketbol vitrininde sergiliyordu.

2022-2023 sezonu geldiğinde Alperen de artık hem ligin standartına hem de takımına alışmıştı.

Kendini daha rahat gösterebileceği bir ortam buldu. Houston taraftarı da kendisini sevip benimsedi.

2023-2024 sezonu ise Alperen'in artık gelecek vadeden genç bir oyuncudan bir dünya yıldızına doğru evrildiği sene oluyor. All Star adaylarından birisi olarak gözüken Alperen, bu sezon birçok maçta takımını sırtlamayı başardı.

2023-2024 sezonu ise Alperen'in artık gelecek vadeden genç bir oyuncudan bir dünya yıldızına doğru evrildiği sene oluyor. All Star adaylarından birisi olarak gözüken Alperen, bu sezon birçok maçta takımını sırtlamayı başardı.

24 Aralık'ta New Orleans Pelicans'ı 106-104 mağlup ettikleri karşılaşmada Şengün, 38 dakikada 37 sayı, 11 ribaunt, 6 asist ile oynadı ve kariyer sayı rekorunu kırdı.

27 Aralık'ta Indiana Pacers'a 123-117 mağlup oldukları karşılaşmada Şengün, 37 dakikada 30 sayı, 16 ribaunt, 5 asist ve kariyer rekoru 4 top çalma ile oynadı.

Ayrıca Michael Jordan ve Magic Johnson'dan sonra, 21 yaşında bu istatistikleri yapan üçüncü oyuncu olarak tarihe geçti.

Ay yıldızlı formayı da defalarca sırtına geçiren Alperen, güncel dönemde Türk basketbolunun en fazla umut bağladığı isimler arasında.

Ay yıldızlı formayı da defalarca sırtına geçiren Alperen, güncel dönemde Türk basketbolunun en fazla umut bağladığı isimler arasında.
minio.yalispor.com.tr

Henüz 21. yaşını doldurmayan Alperen, kısacık ömrüne şimdiden müthiş başarılar sığdırmayı başardı. Daha çok mutluluk veren ise Alperen'in yolun başında olması. 

Bu istikrarını ve performansını sürdürmesi durumunda gelecek 10 yılda yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın sayılı basketbolcularından birisi olması mümkün gözüküyor.

12 yaşında Giresun'da ailesini bırakıp Bandırma'nın yolunu tutan küçük çocuk, bugünlerde Birleşik Devletlerin en büyük eyaletinde Teksaslıları büyülüyor.

Bizler de Alpi'ye başarılarla dolu, bizleri gururlandırmaya devam edeceği muhteşem bir kariyer diliyoruz.

Bu arada NBA All Star oylamasında Alperen'i desteklemek isterseniz buraya tıklayarak oy kullanabilirsiniz.

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Onedio... zorluyorsun adamı haberin olsun. Dandik haberlere yorumu açık bırakıyorsun önemli konularda hiyerogliflerle derdini anlat.... Lan işe yaramazlar "R... Devamını Gör

Neutrino

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