NASA, Mars Yüzeyinde Gizemli Bir Delik Buldu: Astronotlar için Barınak Haline Getirilebilir!
NASA, Mars Yüzeyinde Gizemli Bir Delik Buldu: Astronotlar için Barınak Haline Getirilebilir!
Kaynak: https://www.ndtv.com/science/mysterio...
NASA, Mars Keşif Uydusu (MRO) tarafından Mars yüzeyinde oldukça gizemli bir delik keşfedildiğini açıkladı. Uzmanlar söz konusu deliğin gelecekteki astronotlar için bir barınak görevi görebileceğini söylüyor.👇
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NASA, uzun bir süredir Mars yüzeyi üzerinde yürüttüğü çalışmalar ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
ABD merkezli uzay ajansı, Mars Keşif Uydusu (MRO) tarafından Arsia Mons adlı aktif olmayan bir volkanın yamacında gizemli bir delik keşfedildiğini duyurdu.
Mars yüzeyinden 256 kilometre uzaklıktan görüntülenen deliğin, birkaç metre genişliğinde olduğu ve içinde tam olarak ne olduğunun henüz bilinmediği belirtiliyor.
Gizemli deliğin dikey bir şaft olduğu ihtimali üzerinde duran uzmanlar, bu tür alanların ölümcül Mars radyasyonundan korunmak amacıyla gelecekte astronotlar için barınak görevi görebileceğini söylüyor.
Bununla beraber bazı araştırmacılar, yüzeydeki bu tür çukurların Mars'ta yaşam hakkında bilgi verebileceğini öne sürüyor.
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Ayrıca, söz konusu deliğin volkanların yanında bulunması, oluşumunun muhtemelen Mars'taki volkanik aktiviteler ile bağlantılı olduğunu savunan görüşler de mevcut.
Yapılan inceleme ve çalışmaların ardından gizemli deliğin ne kadar derine indiği ayrıca, sonunun büyük bir mağaraya mı açıldığı yoksa küçük, bir çöküntüde mi kaldığı konuları hala belirsizliğini koruyor.
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