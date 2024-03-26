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Güneş'teki Dev Patlamadan Sonra Norveç'te Kuzey Işıkları Görülmeye Başladı!

Güneş'teki Dev Patlamadan Sonra Norveç'te Kuzey Işıkları Görülmeye Başladı!

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 17:31

Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamaların ardından Norveç'te çok net bir şekilde kuzey ışıkları görülmeye başladı. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Uzay Hava Tahmin Merkezi, Güneş'teki bir plazma patlaması sonucunda meydana gelen jeomanyetik fırtınanın radyo sinyallerini geçici olarak etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Uzay Hava Tahmin Merkezi, Güneş'teki bir plazma patlaması sonucunda meydana gelen jeomanyetik fırtınanın radyo sinyallerini geçici olarak etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Gerçekleşmeye başlayan bu patlamalar 2017 yılından bu yana Güneş'te gözlemlenen en büyük patlama olarak kaydedildi.

Gerçekleşmeye başlayan bu patlamalar 2017 yılından bu yana Güneş'te gözlemlenen en büyük patlama olarak kaydedildi.

SWPC'den hava tahmin uzmanı Jonathan Lash'a göre bu patlamalar özellikle hava araçları ile kontrol kuleleri arasındaki iletişimi olumsuz yönde etkileyebilir.

SWPC'den hava tahmin uzmanı Jonathan Lash'a göre bu patlamalar özellikle hava araçları ile kontrol kuleleri arasındaki iletişimi olumsuz yönde etkileyebilir.

Lash ayrıca bu fırtınanın etkilerinin, dünyanın çeşitli yerlerinde aurora olarak bilinen kuzey ışıklarının gözlemlenmesine olanak tanıyacağını da ifade etmişti.

Lash ayrıca bu fırtınanın etkilerinin, dünyanın çeşitli yerlerinde aurora olarak bilinen kuzey ışıklarının gözlemlenmesine olanak tanıyacağını da ifade etmişti.

Güneş’te gerçekleşen bu patlamalar sonucunda Norveç’te Lash’in de bahsettiği gibi kuzey ışıkları görülmeye başladı.

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İlerleyen günlerde başka ülkelerde de kuzey ışıklarının belirip belirmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

İlerleyen günlerde başka ülkelerde de kuzey ışıklarının belirip belirmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

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