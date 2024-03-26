Güneş'teki Dev Patlamadan Sonra Norveç'te Kuzey Işıkları Görülmeye Başladı!
Güneş'teki Dev Patlamadan Sonra Norveç'te Kuzey Işıkları Görülmeye Başladı!
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Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Uzay Hava Tahmin Merkezi, Güneş'teki bir plazma patlaması sonucunda meydana gelen jeomanyetik fırtınanın radyo sinyallerini geçici olarak etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
Gerçekleşmeye başlayan bu patlamalar 2017 yılından bu yana Güneş'te gözlemlenen en büyük patlama olarak kaydedildi.
SWPC'den hava tahmin uzmanı Jonathan Lash'a göre bu patlamalar özellikle hava araçları ile kontrol kuleleri arasındaki iletişimi olumsuz yönde etkileyebilir.
Lash ayrıca bu fırtınanın etkilerinin, dünyanın çeşitli yerlerinde aurora olarak bilinen kuzey ışıklarının gözlemlenmesine olanak tanıyacağını da ifade etmişti.
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İlerleyen günlerde başka ülkelerde de kuzey ışıklarının belirip belirmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.
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