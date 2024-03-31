Geçmişe Dönüp Babasını Kurtarmak İsteyen Astrofizikçi Zaman Makinesinin Tasarımını Yaptığını İddia Ediyor!
Geçmişe Dönüp Babasını Kurtarmak İsteyen Astrofizikçi Zaman Makinesinin Tasarımını Yaptığını İddia Ediyor!
Astrofizikçi Ron Mallett kara delikler aracılığıyla zamanda seyahat edebilecek bir makine tasarladığını öne sürdü. Detaylar içerikte. 👇
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Yıllardır süregelen zaman yolculuğu tartışmaları bir astrofizikçinin bu alandaki sırrı çözdüğünü iddia etmesiyle yeni bir boyut kazandı.
Ron Mallett isimli bilim insanı küçük yaşta babasını kaybettikten sonra zaman yolculuğuna olan ilgisini artıran H.G. Wells'in "Zaman Makinesi" gibi kitaplara yöneldi.
Hayatını geçmişe dönüp babasıyla tekrar buluşmayı mümkün kılacak bir zaman makinesi geliştirmeye adayan Mallett, teorisini kara deliklerin etrafında şekillendiriyor.
Mallett'a göre dönen kara deliklerin yarattığı muazzam kütleçekimi alanları, zamanda geriye dönüşü sağlayabilecek döngüler oluşturabilir. Zaman genellikle tek yönde ilerleyen bir nehir gibi düşünülse de bu teoriye göre kara deliklerin etkisiyle zamanın akışı tersine döndürülebilir.
Astrofizikçinin "sürekli dönen yoğun bir ışık demeti" etrafında yoğunlaşan zaman makinesi fikri kütleçekimi alanını kontrol etmeyi amaçlıyor.
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Mallett'in formülüne dayanarak geliştirilecek bir cihaz, lazer ışınlarını kullanarak kara deliklerin uzay-zamanı bozma etkilerini taklit edecek şekilde tasarlandı. Bu yöntemle zaman yolculuğuna olanak tanıyan bir mekanizma oluşturulması hedefleniyor.
Bu teorinin gerçekleşmesi için gerekli olan enerji miktarı, mevcut kaynakların çok ötesinde ve makinenin büyüklüğü konusunda da şimdilik net bir tahminde bulunulamıyor.
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Göreceği en fazla yansıma olur. Bilimkurgu filmlerindeki gibi maddesel bir dünyaya geri dönmek mümkün değil. Keşke olsa tabii.
öyle bir şey mümkün olsaydı çoktan geçmişe gidip zengin olmuştun. zengin olmadığına göre gidemedin.
Zamanda geriye yolculuk maalesef imkansız. Evrenin temel kanunlarından neden sonuç ilşkisini bozmak mümkün değil.