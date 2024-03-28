Samanyolu'nun Kalbindeki Sagittarius A* İsimli Dev Kara Deliğin En Net Görüntüsü Paylaşıldı!
Samanyolu'nun Kalbindeki Sagittarius A* İsimli Dev Kara Deliğin En Net Görüntüsü Paylaşıldı!
Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde bulunan Sagittarius A* isimli kara deliğin şimdiye kadarki elde edilen en net görüntüsü paylaşıldı. Detaylar içerikte. 👇
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Event Horizon Telescope (EHT) projesi önemli bir başarıya daha imza atarak uzayın derinliklerindeki gizemli nesnelerden biri olan kara deliklerin en net görüntülerini yayınladı.
Bu çalışma, bilim insanlarının 2022'nin mayıs ayında Sagittarius A* adındaki süper kütleli kara deliğin ilk görüntüsünü elde etmeleriyle başladı.
Sagittarius A* ise galaksimizin merkezinde bulunan ve astronomların uzun zamandır varlığını bildiği bir kara delik.
Elde edilen görüntü sayesinde kara deliğin etrafındaki manyetik alanlar da ilk kez gözlemlendi.
EHT'nin bu başarısı 2019 yılında elde edilen ve astronomi tarihinde bir milat olarak kabul edilen ilk kara delik görseline bir yenisini ekliyor.
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