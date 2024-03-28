Bilim İnsanları Milyonlarca Denizanasının Kıyıya Vurarak Ölmesindeki Sebebi Keşfetti!
Bilim İnsanları Milyonlarca Denizanasının Kıyıya Vurarak Ölmesindeki Sebebi Keşfetti!
Araştırmalarını derinleştiren bilim insanları her yıl kıyılara vuran denizanası cesetlerinin ardındaki nedeni ortaya çıkardı. Detaylar içerikte. 👇
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Bilim insanları rüzgarın yönüne göre hareket ederek kıyıya vuran milyonlarca sayıda deniz canlısının bu davranışının nedenlerini keşfetti.
Latince adı Velella velella olan denizanaları açık denizlerde rüzgarın etkisiyle sürüklenerek yaşamlarını sürdürürler. Bu yüzden de "denizci denizanası" olarak bilinirler.
Rüzgarla sürüklenirken küçük balıkları ve planktonları avlayarak beslenirler. Bu canlıların suyun yüzeyinde jöle gibi bir üst kısmı ve mavi dokunaçlarla kaplı bir alt kısmı bulunur. Her yıl dünya genelindeki binlercesi kıyıya vurur.
Washington Üniversitesi'nden Profesör Julia Parrish bu olayların, denizanalarının plajlarda kuruyarak ölmesine ve cesetlerin kumsalları halı gibi örtmesine yol açtığını belirtiyor.
Mevsimsel rüzgarların değişimiyle bu canlıların kıyıya vurması beklenen bir durum olmakla birlikte bazen ceset sayısı bilim insanlarını şaşırtacak kadar yüksek olabiliyor. Bu anormal sayıdaki ölümlerin arkasındaki sır Parrish ve ekibinin ABD'nin batı kıyılarında 20 yıl boyunca yürüttüğü Velella gözlemleri sayesinde açığa çıkarıldı.
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Araştırmacılar çalışmalarında 300 kumsalda gerçekleştirilen gözlemlere dayanarak en yoğun ölümlerin 2015 ve 2019 yılları arasındaki ilkbahar aylarında yaşandığını bildirdiler. Bu dönemler "damla" adı verilen denizlerdeki büyük bir sıcak dalgayla çakışıyordu.
Pasifik kıyılarında 2013'ten itibaren başlayan ve 2016'ya kadar devam eden su sıcaklıklarındaki artış deniz kuşlarından balinalara, deniz aslanlarından diğer canlılara kadar birçok deniz hayvanının ölümüne neden oldu.
Araştırmacılar bu sıcak dalgasının, Velella velellaların kıyılara kitlesel olarak vurmasındaki ana faktör olduğunu düşünüyorlar.
Sıcak dalgası okyanus sularının ısınmasına neden olurken bazı balık türlerinin üreme dönemlerinin uzaması gibi olumlu etkiler de yaratıyor. Bu durum denizanalarının daha fazla besin bulmasına ve nüfuslarının artmasına yardımcı oluyor. Sonuç olarak denizanalarının sayısı arttıkça kıyılara vuranların sayısı da artıyor.
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