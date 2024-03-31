Sıcak ve Soğuk Havanın Batarya Performansı Üzerindeki Etkisi

Bu, daha hızlı reaksiyonu dengelemenin ve istikrarlı bir çıkış üretmenin bir yolu gibi görünebilir, ancak durum her zaman böyle değildir. İç direnç daha fazla ısı üretecek ve bu da bataryalarınızı ciddi şekilde zarar verebilecek bir kaçak etkisine yol açabilecektir. Daha sıcak bir sıcaklık bazı kapasitelerde daha iyi performansa sahip olabilirken, aynı zamanda daha hızlı yaşlanırlar, yani daha kısa bir süre için iyidirler.