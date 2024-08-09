Narkozun Etkisindeki Bir Fenerbahçeli Taraftar "Ferdi Gidiyor" Diye Ağlamaya Başladı
Narkozun Etkisindeki Bir Fenerbahçeli Taraftar "Ferdi Gidiyor" Diye Ağlamaya Başladı
Fenerbahçeli bir kadın taraftar, narkoz etkisindeyken yaşadığı komik ve duygusal anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Fenerbahçe'de takımın en önemli oyuncularından Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği sarı-lacivertli taraftarları düşündürmeye başladı.
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Avrupa'dan birçok transfer teklif alan milli futbolcunun yeni sezonda kadroda olup olmayacağı belirsizliğini korurken X'teki bir gönderi büyük ilgi gördü.
Bir taraftar, narkozun etkisindeyken "Ferdi gidiyor" diye ağlamaya başladığı anları paylaştı.
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