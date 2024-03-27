Nargile Tütünü Mikroskop Altında Nasıl Gözüküyor?

Dünyanın sağlık alanında en büyük problemlerinden birisi tütün ve tütün ürünlerine bağlı olarak gelişen hastalıklarla mücadele etmek. Dünyada her yıl milyonlarca insan tütün ve tütün ürünlerinin neden olduğu hastalıklar dolayısı ile hayatını kaybederken dünya ülkeleri de vatandaşlarının bu tarz ürünlere kullanmamaları yönünde çeşitli çalışmalar yapıyorlar.
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Türkiye'de de tütün ve tütün ürünleri kullanımı bir hayli fazla. Çeşitli hastalıklara neden olan tütün ürünleri ile ilgili çalışmalar da her defasında insanları şaşırtmayı başarıyor.
Mikroskop ile incelemeler yapan bir sosyal medya kanalı da bu defa nargile tütününü inceledi. Türkiye'de de kullanımı oldukça fazla olan nargilenin tütününe ait inceleme ise sosyal medyada gündem oldu.
İşte o nargile tütünü incelemesi: 👇
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