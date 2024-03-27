Nargile Tütünü Mikroskop Altında Nasıl Gözüküyor?

Dünyanın sağlık alanında en büyük problemlerinden birisi tütün ve tütün ürünlerine bağlı olarak gelişen hastalıklarla mücadele etmek. Dünyada her yıl milyonlarca insan tütün ve tütün ürünlerinin neden olduğu hastalıklar dolayısı ile hayatını kaybederken dünya ülkeleri de vatandaşlarının bu tarz ürünlere kullanmamaları yönünde çeşitli çalışmalar yapıyorlar.