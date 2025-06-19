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Mustafa Sarıgül Konser İçin Erzincan'a Giden Hadise'yi Havalimanında Karşıladı: " Türkiye'nin Madonna'sı"

Mustafa Sarıgül Konser İçin Erzincan'a Giden Hadise'yi Havalimanında Karşıladı: " Türkiye'nin Madonna'sı"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.06.2025 - 17:53 Son Güncelleme: 19.06.2025 - 17:57

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Sosyal medya platformlarını etkin bir şekilde kullanan ve kendisi de bu alanda oldukça aktif bir profil çizen siyasetçilerimizden biri Mustafa Sarıgül. Kendisi, bu platformları sıkça kullanarak hem kendine hem de politikalarına dair bilgileri geniş kitlelere ulaştırma konusunda başarılı bir strateji izliyor. Hem ülkemiz hem de Erzincan ile ilgili her şey ile yakından ilgileniyor. 

Hadise, konser vermek üzere Erzincan'a gitti. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Hadise'yi bizzat havalimanında karşıladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Ekibiyle birlikte, ellerinde çiçeklerle havalimanına giden Sarıgül, Hadise'ye övgüler yağdırdı.

Ekibiyle birlikte, ellerinde çiçeklerle havalimanına giden Sarıgül, Hadise'ye övgüler yağdırdı.

O anları sosyal medya hesabından 'Türkiye’nin Madonna’sı Hadise Can Erzincan’da. Hoşgeldin Can Hadise.' notuyla paylaştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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