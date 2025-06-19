Mustafa Sarıgül Konser İçin Erzincan'a Giden Hadise'yi Havalimanında Karşıladı: " Türkiye'nin Madonna'sı"

Sosyal medya platformlarını etkin bir şekilde kullanan ve kendisi de bu alanda oldukça aktif bir profil çizen siyasetçilerimizden biri Mustafa Sarıgül. Kendisi, bu platformları sıkça kullanarak hem kendine hem de politikalarına dair bilgileri geniş kitlelere ulaştırma konusunda başarılı bir strateji izliyor. Hem ülkemiz hem de Erzincan ile ilgili her şey ile yakından ilgileniyor.

Hadise, konser vermek üzere Erzincan'a gitti. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Hadise'yi bizzat havalimanında karşıladı.