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Yaşam
Multimilyoner ve CEO'ların Sahip Olduğu 6 Ortak Özellik

Multimilyoner ve CEO'ların Sahip Olduğu 6 Ortak Özellik

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.05.2025 - 10:55

Finansal başarı çoğu zaman yalnızca zeka ya da şans işi değil. Uzun vadeli yatırım ve lider ruhu, belirli alışkanlıkların düşünme biçimlerinin ve yaşam tarzlarının sistematik olarak benimsenmesiyle mümkün hale geliyor. Kişisel marka danışmanı Kelly Lundberg, hem kendi servetini inşa eden girişimcilerle hem de varlıklı ailelerin yeni nesil temsilcileriyle yaptığı çalışmalar sonucunda yüksek gelir grubundaki bireylerin ortak noktalarını ortaya koydu.

İşte o kişilerin 6 ortak özelliği...

Kaynak: https://nypost.com/2025/05/24/lifesty...
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İlk olarak asıl yatırım yapılan şey öğrenmedir...

İlk olarak asıl yatırım yapılan şey öğrenmedir...

Zengin bireyler yalnızca yeni bilgiler edinmekle yetinmez, aynı zamanda geçmişte okudukları kitap ve kaynakları tekrar ederek bilgilerini pekiştirirler. Bu yaklaşım öğrenmenin yüzeysel bilgi birikimiyle değil, uygulamaya dönük bir anlayışla sürdürüldüğünü gösterir.

“Birçok multimilyoner, belirli kitapları defalarca okur. Çünkü amaç bilgi biriktirmek değil, hayata geçirmek” diyor Lundberg.

Zaman yönetiminin etkisi büyük!

Zaman yönetiminin etkisi büyük!

Multimilyonerler, yemek yapmak veya temizlik gibi gündelik işleri mümkün olduğunca devrederek zamanlarını daha verimli kullanmayı tercih ederler. Bu yaklaşım, kendilerini bu işlerden üstün gördükleri için değil, zamanlarını daha yüksek değerli faaliyetlere ayırmak istedikleri için uygulanır.

“Bu tür görevleri dış kaynaklara yönlendirmeleri, işlerini büyütme veya kişisel sağlıklarını koruma gibi uzun vadeli hedeflere odaklanmalarını sağlar” ifadesini kullanıyor Lundberg.

Sosyal çevrelerini oluştururken son derece dikkatli oluyorlar.

Başarılı iş insanları, çevrelerini motive edici, vizyoner ve hedef odaklı bireylerle donatırlar. Bu ilişkiler yalnızca kişisel standartları yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda yeni fırsatların kapısını da aralar.

“Ambiyans, kişinin çıtasını belirler. Başarılı girişimciler, çevresini bu bilinçle oluşturur” şeklinde açıklıyor Lundberg.

Disiplin bir gereklilik değil beceridir.

Disiplin, başarılı bireylerin vazgeçilmezidir. Günlük rutinlere sadık kalmak, özellikle motivasyonun düşük olduğu anlarda bile bu alışkanlıkları sürdürmek, uzun vadeli başarıyı mümkün kılar.

“Disiplini bir yetenek gibi geliştirmek ve sistemleri doğru kurmak, sürdürülebilir başarının anahtarıdır” diyor Lundberg.

Sağlıklarına her zaman öncelik verirler.

Sağlıklarına her zaman öncelik verirler.

Fiziksel ve zihinsel sağlık, yüksek performanslı bir yaşam tarzının temelidir. Sağlıklı bireyler daha net düşünür, daha yüksek özgüven sergiler ve daha uzun vadeli kararlar alabilir.

“Kötü sağlık yalnızca masraf çıkarmaz, aynı zamanda gelir üretme kapasitesini de sınırlar. Özellikle kişi, işinin merkezindeyse,” diyor Lundberg.

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Değer kazanan varlıklara yatırım yaparlar.

Multimilyonerler, gösterişten çok değer artışına odaklanır. Kısa vadede etkileyici görünen fakat uzun vadede değer kaybeden harcamalardan kaçınırlar. Bunun yerine, finansal büyümeyi sürdürebilecek varlıklara yatırım yapmayı tercih ederler.

“Varlık değerinizi takip edin, kıyafetlerinizle övünmeyin,” diyerek bu konudaki farkındalığın altını çiziyor Lundberg.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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