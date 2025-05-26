Multimilyoner ve CEO'ların Sahip Olduğu 6 Ortak Özellik

Finansal başarı çoğu zaman yalnızca zeka ya da şans işi değil. Uzun vadeli yatırım ve lider ruhu, belirli alışkanlıkların düşünme biçimlerinin ve yaşam tarzlarının sistematik olarak benimsenmesiyle mümkün hale geliyor. Kişisel marka danışmanı Kelly Lundberg, hem kendi servetini inşa eden girişimcilerle hem de varlıklı ailelerin yeni nesil temsilcileriyle yaptığı çalışmalar sonucunda yüksek gelir grubundaki bireylerin ortak noktalarını ortaya koydu.

İşte o kişilerin 6 ortak özelliği...