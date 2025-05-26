Multimilyoner ve CEO'ların Sahip Olduğu 6 Ortak Özellik
Kaynak: https://nypost.com/2025/05/24/lifesty...
Finansal başarı çoğu zaman yalnızca zeka ya da şans işi değil. Uzun vadeli yatırım ve lider ruhu, belirli alışkanlıkların düşünme biçimlerinin ve yaşam tarzlarının sistematik olarak benimsenmesiyle mümkün hale geliyor. Kişisel marka danışmanı Kelly Lundberg, hem kendi servetini inşa eden girişimcilerle hem de varlıklı ailelerin yeni nesil temsilcileriyle yaptığı çalışmalar sonucunda yüksek gelir grubundaki bireylerin ortak noktalarını ortaya koydu.
İşte o kişilerin 6 ortak özelliği...
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İlk olarak asıl yatırım yapılan şey öğrenmedir...
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Zaman yönetiminin etkisi büyük!
Sosyal çevrelerini oluştururken son derece dikkatli oluyorlar.
Disiplin bir gereklilik değil beceridir.
Sağlıklarına her zaman öncelik verirler.
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Değer kazanan varlıklara yatırım yaparlar.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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