Muğla’da Kadın Cinayeti: Katil Zanlısı Eşin İnternet Geçmişi Ortaya Çıktı

Muğla’da iki çocuk annesi Senem Kıvrık, boşanma aşamasında olduğu eşi Muhittin Kıvrık tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. Katil zanlısı sorgusunda, eşinin çantasından silah çıkaracağını zannettiği için öldürdüğünü söyledi. Cinayeti tasarlamadığını iddia eden Kıvrık’ın internet geçmişi ise kendisini ele verdi.