Muğla’da Kadın Cinayeti: Katil Zanlısı Eşin İnternet Geçmişi Ortaya Çıktı
Muğla’da Kadın Cinayeti: Katil Zanlısı Eşin İnternet Geçmişi Ortaya Çıktı
Muğla’da iki çocuk annesi Senem Kıvrık, boşanma aşamasında olduğu eşi Muhittin Kıvrık tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. Katil zanlısı sorgusunda, eşinin çantasından silah çıkaracağını zannettiği için öldürdüğünü söyledi. Cinayeti tasarlamadığını iddia eden Kıvrık’ın internet geçmişi ise kendisini ele verdi.
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Olay, 25 Ağustos'ta saat 08.00 sıralarında Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Çığlık seslerini duyan mahallelinin haber verdiği polis ekipleri, Senem Kıvrık’ı sokak ortasında kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi talihsiz kadın hayatını kaybetti.
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Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan şüphelinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan Senem Kıvrık'ın eşi Muhittin Kıvrık olduğunu tespit etti. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği görevlileri, İkizce mevkisindeki ormanda, dronla yaptığı aramada Kıvrık'ın yerini tespit edip yakaladı.
Katil zanlısı, ifadesinde av merakı nedeniyle tüfek ve ekmek bıçağı taşıdığını ve olay yerinde bulunmasının sebebi olarak avdan dönmesini söyledi.
Hiçbir şekilde olayı planlamadığını söyleyen Muhittin Kıvrık, öldürdüğü eşini yoldan geçerken gördüğünü ve konuşmak için yanını gidince tartışma çıktığını ifade etti. Kıvrık, Senem Kıvrık’ın çantasından silah çıkardığını zannettiği için bıçakladığını belirtti.
Savcının, telefon arama kayıtlarında "Eşimin kusurlu olması için ne yapmalıyım?, "Barodan avukat nasıl bulunur?" şeklinde internetten neden arama yaptığını sorduğu Kıvrık, "Her vatandaş bunları aratabilir. Bu nedenle arattım, söyleyeceklerim bundan ibarettir." dedi.
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