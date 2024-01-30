Muğla'da Bisikletle Kanepe Taşıyan Genç "Bu Nasıl Kondisyon?" Dedirtti, Denge Yeteneği Ayakta Alkışlandı

Kaynak: https://twitter.com/trthaber/status/1...
En az cambazlar kadar denge ustası olan bir genç, bisiklet sürerken omzunda kanepe taşıdı. Gencin o anları sosyal medyada gündem oldu.
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Muğla'da bir kişi, bisikletle kanepe taşırken görüntülendi.
Bir eliyle bisiklet sürüp bir eliyle kanepe taşıyan kişinin kondisyonu sosyal medya kullanıcılarını şoke etti.
İşte o anlar 👇🏼
Denge yeteneği ayakta alkışlanan gencin videosuna birçok yorum geldi!
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