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Muğla'da Bisikletle Kanepe Taşıyan Genç "Bu Nasıl Kondisyon?" Dedirtti, Denge Yeteneği Ayakta Alkışlandı

Muğla'da Bisikletle Kanepe Taşıyan Genç "Bu Nasıl Kondisyon?" Dedirtti, Denge Yeteneği Ayakta Alkışlandı

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 00:50

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En az cambazlar kadar denge ustası olan bir genç, bisiklet sürerken omzunda kanepe taşıdı. Gencin o anları sosyal medyada gündem oldu.

Detaylar...

Kaynak: https://twitter.com/trthaber/status/1...
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Muğla'da bir kişi, bisikletle kanepe taşırken görüntülendi.

Muğla'da bir kişi, bisikletle kanepe taşırken görüntülendi.

Bir eliyle bisiklet sürüp bir eliyle kanepe taşıyan kişinin kondisyonu sosyal medya kullanıcılarını şoke etti.

Bir eliyle bisiklet sürüp bir eliyle kanepe taşıyan kişinin kondisyonu sosyal medya kullanıcılarını şoke etti.

İşte o anlar 👇🏼

Denge yeteneği ayakta alkışlanan gencin videosuna birçok yorum geldi!

Denge yeteneği ayakta alkışlanan gencin videosuna birçok yorum geldi!

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