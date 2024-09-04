Muğla'da 63 Yaşındaki Adam, 64 Yaşındaki Arkadaşını Eşiyle Aynı Yatakta Yakaladı!

Muğla'da 63 yaşındaki bir adam, aile dostu olan 64 yaşındaki yaşındaki başka bir adamı, eşi ile aynı yatakta cinsel ilişki esnasında yakaladı. Öfke krizi geçiren adam, aile dostunu tüfekle vurdu, gözaltına alındı.

Kaynak: Sabah Gazetesi