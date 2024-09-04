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Muğla'da 63 Yaşındaki Adam, 64 Yaşındaki Arkadaşını Eşiyle Aynı Yatakta Yakaladı!

Muğla'da 63 Yaşındaki Adam, 64 Yaşındaki Arkadaşını Eşiyle Aynı Yatakta Yakaladı!

Aldatma
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.09.2024 - 15:43

Muğla'da 63 yaşındaki bir adam, aile dostu olan 64 yaşındaki yaşındaki başka bir adamı, eşi ile aynı yatakta cinsel ilişki esnasında yakaladı. Öfke krizi geçiren adam, aile dostunu tüfekle vurdu, gözaltına alındı. 

Kaynak: Sabah Gazetesi

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Sosyal medyada gündem olan olay, Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi.

Sosyal medyada gündem olan olay, Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 63 yaşındaki M.Ş., eve geldiğinde karısını aile dostu olan 64 yaşındaki M.G.A.'yı aynı yatakta yakaladı. Bunun üzerine öfke krizi geçiren aldatılan adam, arkadaşını av tüfeğiyle kalçasından vurarak yaraladı.

İddiaya göre, 63 yaşındaki M.Ş., eve geldiğinde karısını aile dostu olan 64 yaşındaki M.G.A.'yı aynı yatakta yakaladı. Bunun üzerine öfke krizi geçiren aldatılan adam, arkadaşını av tüfeğiyle kalçasından vurarak yaraladı.

Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın aktardığı olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine soruşturma başlatıldığı ve şüpheli M.Ş., gözaltına alındığı bildirildi.

Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın aktardığı olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine soruşturma başlatıldığı ve şüpheli M.Ş., gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak

Tedaviye alınan M.G.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Tedaviye alınan M.G.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
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