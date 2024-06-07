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Mourinho İle İlgili Gelen Soruya Dursun Özbek'ten Okan Buruk'u Gülümseten Cevap: ''Bence Var''

Mourinho İle İlgili Gelen Soruya Dursun Özbek'ten Okan Buruk'u Gülümseten Cevap: ''Bence Var''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 21:52

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Jose Mourinho, Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından yaptığı açıklamalarla sıkça gündem oldu. Galatasaray cephesine de Mourinho gündemiyle ilgili sorular basın toplantısında geldi.

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''The Special One'' olarak anılan Jose Mourinho, yeni sezonda birlikte çalışmak için Fenerbahçe ile anlaştı.

''The Special One'' olarak anılan Jose Mourinho, yeni sezonda birlikte çalışmak için Fenerbahçe ile anlaştı.

Bu anlaşmanın ardından Okan Buruk'a ''Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?'' sorusu yöneltildi.

Bu anlaşmanın ardından Okan Buruk'a ''Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?'' sorusu yöneltildi.

Görüşmelerde olmadığını ve payının olmadığını düşündüğünü söyleyen Okan Buruk'un yanıtının üzerine, Dursun Özbek'in cevabı Buruk'u gülümsetti.

Görüşmelerde olmadığını ve payının olmadığını düşündüğünü söyleyen Okan Buruk'un yanıtının üzerine, Dursun Özbek'in cevabı Buruk'u gülümsetti.

İşte o anlar;

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