Mourinho İle İlgili Gelen Soruya Dursun Özbek'ten Okan Buruk'u Gülümseten Cevap: ''Bence Var''

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından yaptığı açıklamalarla sıkça gündem oldu. Galatasaray cephesine de Mourinho gündemiyle ilgili sorular basın toplantısında geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
''The Special One'' olarak anılan Jose Mourinho, yeni sezonda birlikte çalışmak için Fenerbahçe ile anlaştı.
Bu anlaşmanın ardından Okan Buruk'a ''Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?'' sorusu yöneltildi.
Görüşmelerde olmadığını ve payının olmadığını düşündüğünü söyleyen Okan Buruk'un yanıtının üzerine, Dursun Özbek'in cevabı Buruk'u gülümsetti.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın