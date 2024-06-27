Montella'ya Rağmen Turu Geçtik!

Ancak rakip 20. dakikada 10 kişi kalıyorsa acilen strateji değişikliği yapmak gerekirdi. Daha o dakikada, ileride pres yapacak bir santraforu oyuna alıp, oyun stratejisini galibiyet üzerine kurgulaması gerekirdi. Ama milli takımın teknik kadrosunda böyle esnek düşünebilen kişiler olduğunu zannetmiyorum.

Futbol takımında her mevkinin ayrı sorumluluğu ve ayrı görevi vardır. Gol atmak, santraforun sorumluluğu ve görevidir. Şayet santraforsuz oynarsan gol atmak işi şansa ve bireysel yetenekli oyuncuların yakalayacağı fırsatlara kalır.

Montella, Barış Alper’e büyük zarar veriyor. Bu çocuk çok yetenekli ve güçlü bir oyuncu. Asıl mevki olan sağ kanatta harikalar yaratabilecek bir oyuncu. Onu ısrarla santrafor olarak oynatıp, tepkilerin odağına itiyor. Pek çok kişi haksız yere Barış Alper’i eleştiriyor. Oysa bu çocuk, kendisine verilen görevi yapmaya çalışıyor. Barış Alper’in Montella ve Altıntop’a, beni santrafor oynatın diye talepte bulunduğunu zannetmiyorum.

Defansımız tehlike sinyalleri vermeye devam ediyor. Mert iyi gününde olmasa belki kalemizde daha fazla gol görebilirdik. İlk 70 dakika oynadığımız sistemi, oyunun amaçlarını anlayabilen olduysa dinlemeye hazırım.

Cenk’in oyuna girmesi hem oyunun şeklini hem de skoru değiştirdi. Zira oyun 1-1 iken her an gol yeme olasılığı vardı. Montella, Cenk’i oyuna alarak hem milli takımı hem de kendini kurtarmış oldu.

Galip gelmek, turu geçmek hem büyük bir başarı hem de büyük bir gururdur. Bir yandan bu gururu yaşarken bir yandan da teknik heyeti uyarmak vazifemiz…

Ben ısrarla, bu milli takım kadrosunun, son yılların en iyi kadrosu olduğunu iddia ediyorum. Bu kadro doğru kullanıldığında çok daha büyük başarılara imza atabilir.

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