Modern Mutfağa Yabancı Kalmamak İçin Anlamlarını Bilmeniz Gereken 17 Yemek Pişirme Terimi
Modern Mutfağa Yabancı Kalmamak İçin Anlamlarını Bilmeniz Gereken 17 Yemek Pişirme Terimi
Kaynak: https://www.mentalfloss.com/posts/coo...
Harika bir ev aşçısı olmanın ilk adımı yemek tariflerini okumayı öğrenmektir. Doğru ekipman ve malzemelere sahip olsanız bile, bilmediğiniz kelimelere takılırsanız yemeğiniz dağılır. 'Şifonat'ın kulağa geldiği kadar süslü olup olmadığını veya soğanları terletmenin iyi bir şey olup olmadığını merak ettiyseniz yazımız tam size göre. Birlikte şu havalı kelimelere bir göz atalım...
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