Modern Mutfağa Yabancı Kalmamak İçin Anlamlarını Bilmeniz Gereken 17 Yemek Pişirme Terimi

Bir malzemenin haşlanması (blanch edilmesi), genellikle birkaç dakika veya daha kısa bir süre için suda kaynatılmasını içerir. Bazı sebzelerin yumuşamasına ve acılığının giderilmesine yardımcı olurken taze ve gevrek kalmalarını sağlar. Haşlamanın genel anlamı bir şeyin rengini kurutmak olsa da, brokoli ve kuşkonmaz gibi yeşil sebzeleri haşlamak aslında onları daha canlı hale getirir.