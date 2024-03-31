Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Otel odalarında kalırken hepimizin aklına 'acaba temiz mi?' sorusu gelmiştir. Hiçbir zaman da emin olamamışızdır. Otellerde çalışan insanlar gördüklerini anlatarak hepimizi otellerden soğuttu. Detaylar için buyurun...👇
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1. "Duşta kocaman dışkı buldum. İğrençti."
2. "Yatağın altında yirmi tane kullanılmış prezervatif vardı."
3. "Biri takma dişini unutmuştu. Arayıp haber verdim ama gelen olmadı."
4. "Misafir seks oyuncakları dolu bir sepet bırakmıştı ve üstünde 'isteyen herkese bedava' yazıyordu."
5. "Yatağın altında yüzden fazla boş şişe vardı."
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6. "Bir adam otelin koridoruna ve odanın her yerine kusmuştu."
7. "Odadaki çöp kutuları dört çocuğun kirli bezleriyle doluydu. Anneleri açık bir şekilde atmıştı."
8. "Bir adam mini bardan bir şişe alkollü içecek içmiş, içine idrarını yapmış, şişe kapağını geri koyup buzdolabına bırakmıştı. Yaşlı bir adam odaya girip, o şişeden içmişti."
9. "Ebeveynleri tuvalet eğitimi alan çocuklarının tuvaletin arkasına ve lavaboya idrarını yapmasına izin vermişti. Havluyla da idrarın üzerini kapatmışlardı."
10. "Çıkış yapan bir adamın odasında peruk ve kadın kıyafetleri buldum."
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11. "Mikrodalga fırının çalışmadığını söyleyen biri vardı. Odaya çıktığımda yemeğini kasaya koyduğunu gördüm."
12. "Odada kalan aile, dışkısını havluya silmişti."
13. "Yatağın içinde bir pizzanın yarısı duruyordu."
14. "Evcil hayvan dostu bir otelde çalışıyorum ama tavuklar konusunda çizgiyi çekmemiz gerekti. Artık evcil hayvan anlaşmasında 'hayvancılık yasaktır' kuralımız var."
15. "Odamdaki kasaya yanlışlıkla çikolatalı kek kilitledim. Kısa süre sonra biri bayat, küflü bir kek bulacak."
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