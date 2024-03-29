Amazon One, Avuç İçiyle Ödeme Hizmetini Daha da Kolaylaştırmak İçin Bir Uygulama Çıkardı

Müşteriler kaydolduktan sonra, ABD'deki 500'den fazla Whole Foods Market mağazası, çeşitli Amazon mağazaları ve stadyumlar, havaalanları, spor salonları, marketler ve daha pek çok yerdeki 150'den fazla üçüncü taraf konumundan herhangi birinde avuçlarını bir Amazon One cihazının üzerine getirerek ödeme, giriş, yaş doğrulama ve sadakat ödülleri için Amazon One'ı kullanmaya başlayabilirler.