Amazon One, Avuç İçiyle Ödeme Hizmetini Daha da Kolaylaştırmak İçin Bir Uygulama Çıkardı
Amazon One, Avuç İçiyle Ödeme Hizmetini Daha da Kolaylaştırmak İçin Bir Uygulama Çıkardı
Kaynak: https://www.aboutamazon.com/news/reta...
Yeni Amazon One uygulaması, müşterilerin yalnızca avuç içlerinin fotoğrafını çekerek hizmete kaydolmalarına olanak tanıyarak ilk kez kullananlar için bile mağaza içi deneyimi sorunsuz hale getiriyor.
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Giriş, kimlik belirleme ve ödeme için avuç içi tanıma hizmetimiz olan Amazon One'a kaydolmak artık daha kolay.
Şimdi ise Apple App Store ya da Google Play Store'dan temin edilebilen Amazon One uygulaması aracılığıyla evden, işten ya da hareket halindeyken Amazon One'a kaydolabilecekler.
Yeni Amazon One uygulaması, müşterilerin Amazon hesaplarına giriş yaparak, avuç içlerinin fotoğrafını çekerek ve bir ödeme yöntemi ekleyerek çevrimiçi profillerini oluşturmalarına olanak tanıyor
İnovasyon gerçek anlamda her yerde kullanılabilir. Genişletme çalışmaları hızla sürüyor ve şimdi bile tatmin edici bir ödeme noktası yelpazesi var.
Yeni yapay zeka inovasyonu yüksek doğrulukta kimlik eşleştirme sağlıyor.
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Yapay zeka aynı zamanda en son yeniliğimiz olan bir kameralı telefon fotoğrafını bir Amazon One cihazından alınan yakın kızılötesi görüntülerle eşleştirme yeteneğini de destekliyor ve bu sırada son derece doğru ve güvenli bir hizmet sunmaya devam ediyor.
Peki Amazon bunu nasıl yapıyor?
Amazon One'ın aynı doğruluğu (%99,9999) sunmaya devam etmesini sağlamak için yeni yapay zeka inovasyon, Amazon One uygulamasındaki avuç içi görüntülerinin vektör temsillerini bir Amazon One cihazındaki avuç içi ve damar görüntülerinin vektör temsilleriyle karşılaştırıyor.
Amazon One uygulaması aracılığıyla çekilen avuç içi görüntüleri şifrelenir ve AWS bulutundaki güvenli bir Amazon One etki alanına gönderilir.
Müşteriler Amazon One'ın rahatlığını severken, perakendeciler ve diğer işletmeler de sağladığı hızlı, sorunsuz ve güvenli deneyimi takdir ediyor.
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