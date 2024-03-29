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Amazon One, Avuç İçiyle Ödeme Hizmetini Daha da Kolaylaştırmak İçin Bir Uygulama Çıkardı

Amazon One, Avuç İçiyle Ödeme Hizmetini Daha da Kolaylaştırmak İçin Bir Uygulama Çıkardı

Amazon
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 13:38

Yeni Amazon One uygulaması, müşterilerin yalnızca avuç içlerinin fotoğrafını çekerek hizmete kaydolmalarına olanak tanıyarak ilk kez kullananlar için bile mağaza içi deneyimi sorunsuz hale getiriyor.

Kaynak: https://www.aboutamazon.com/news/reta...
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Giriş, kimlik belirleme ve ödeme için avuç içi tanıma hizmetimiz olan Amazon One'a kaydolmak artık daha kolay.

Giriş, kimlik belirleme ve ödeme için avuç içi tanıma hizmetimiz olan Amazon One'a kaydolmak artık daha kolay.

Bugüne kadar müşterilerin hizmete kaydolmak için fiziksel bir lokasyonu ziyaret ederek avuç içlerini bir Amazon One cihazının üzerine getirmeleri gerekiyordu.

Şimdi ise Apple App Store ya da Google Play Store'dan temin edilebilen Amazon One uygulaması aracılığıyla evden, işten ya da hareket halindeyken Amazon One'a kaydolabilecekler.

Şimdi ise Apple App Store ya da Google Play Store'dan temin edilebilen Amazon One uygulaması aracılığıyla evden, işten ya da hareket halindeyken Amazon One'a kaydolabilecekler.

Uygulama sayesinde, ilk kez kaydolan kullanıcılar ödeme sırasında kaydolmak için artık ek süreye ihtiyaç duymayacak. Perakendeciler için uygulama, daha hızlı kuyruklar ve daha sürtünmesiz bir mağaza içi deneyim sağlıyor.

Yeni Amazon One uygulaması, müşterilerin Amazon hesaplarına giriş yaparak, avuç içlerinin fotoğrafını çekerek ve bir ödeme yöntemi ekleyerek çevrimiçi profillerini oluşturmalarına olanak tanıyor

Yeni Amazon One uygulaması, müşterilerin Amazon hesaplarına giriş yaparak, avuç içlerinin fotoğrafını çekerek ve bir ödeme yöntemi ekleyerek çevrimiçi profillerini oluşturmalarına olanak tanıyor

İşlev, 8 milyondan fazla kez kullanıldı ve Amazon One'ı Amazon ve Whole Foods Market mağazalarında kullanan müşterilerin %80'inden fazlası hizmeti tekrar tekrar kullanmayı tercih ediyor.

İnovasyon gerçek anlamda her yerde kullanılabilir. Genişletme çalışmaları hızla sürüyor ve şimdi bile tatmin edici bir ödeme noktası yelpazesi var.

İnovasyon gerçek anlamda her yerde kullanılabilir. Genişletme çalışmaları hızla sürüyor ve şimdi bile tatmin edici bir ödeme noktası yelpazesi var.

Müşteriler kaydolduktan sonra, ABD'deki 500'den fazla Whole Foods Market mağazası, çeşitli Amazon mağazaları ve stadyumlar, havaalanları, spor salonları, marketler ve daha pek çok yerdeki 150'den fazla üçüncü taraf konumundan herhangi birinde avuçlarını bir Amazon One cihazının üzerine getirerek ödeme, giriş, yaş doğrulama ve sadakat ödülleri için Amazon One'ı kullanmaya başlayabilirler.

Yeni yapay zeka inovasyonu yüksek doğrulukta kimlik eşleştirme sağlıyor.

Yeni yapay zeka inovasyonu yüksek doğrulukta kimlik eşleştirme sağlıyor.

Amazon One, makine öğrenimi modellerimizin eğitiminde kritik öneme sahip olan sentetik avuç içi görüntüleri oluşturmak için üretken yapay zeka kullanılarak geliştirildi.

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Yapay zeka aynı zamanda en son yeniliğimiz olan bir kameralı telefon fotoğrafını bir Amazon One cihazından alınan yakın kızılötesi görüntülerle eşleştirme yeteneğini de destekliyor ve bu sırada son derece doğru ve güvenli bir hizmet sunmaya devam ediyor.

Yapay zeka aynı zamanda en son yeniliğimiz olan bir kameralı telefon fotoğrafını bir Amazon One cihazından alınan yakın kızılötesi görüntülerle eşleştirme yeteneğini de destekliyor ve bu sırada son derece doğru ve güvenli bir hizmet sunmaya devam ediyor.

Uygulama aracılığıyla Amazon One'a kaydolan bir müşteri avucunu ilk kez bir Amazon One cihazının üzerine getirdiğinde, AI sistemimiz Amazon One cihazı tarafından yakalanan avuç içi ve damar görüntülerini kameralı telefon fotoğrafıyla karşılaştırıp eşleştirebiliyor ve ancak o zaman kayıt tamamlanmış sayılıyor.

Peki Amazon bunu nasıl yapıyor?

Peki Amazon bunu nasıl yapıyor?

Amazon One, kimlik eşleştirmesi için avuç içi imzası olarak adlandırılan benzersiz bir sayısal, vektörel temsil oluşturmak üzere hem avuç içinize hem de altta yatan damar yapısına bakar.

Amazon One'ın aynı doğruluğu (%99,9999) sunmaya devam etmesini sağlamak için yeni yapay zeka inovasyon, Amazon One uygulamasındaki avuç içi görüntülerinin vektör temsillerini bir Amazon One cihazındaki avuç içi ve damar görüntülerinin vektör temsilleriyle karşılaştırıyor.

Amazon One'ın aynı doğruluğu (%99,9999) sunmaya devam etmesini sağlamak için yeni yapay zeka inovasyon, Amazon One uygulamasındaki avuç içi görüntülerinin vektör temsillerini bir Amazon One cihazındaki avuç içi ve damar görüntülerinin vektör temsilleriyle karşılaştırıyor.

Bu sayede avuç içini Amazon One cihazının üzerine getiren kişinin, uygulamayı kullanarak hizmete kaydolan kişiyle aynı kişi olduğunu teyit edebiliyor.

Amazon One uygulaması aracılığıyla çekilen avuç içi görüntüleri şifrelenir ve AWS bulutundaki güvenli bir Amazon One etki alanına gönderilir.

Amazon One uygulaması aracılığıyla çekilen avuç içi görüntüleri şifrelenir ve AWS bulutundaki güvenli bir Amazon One etki alanına gönderilir.

Müşteri gizliliği ve veri güvenliği konusundaki yüksek çıtamızı korumak için bu görüntüler telefonunuza indirilemez veya kaydedilemez ve mobil uygulama ek sahte algılama katmanları içerir.

Müşteriler Amazon One'ın rahatlığını severken, perakendeciler ve diğer işletmeler de sağladığı hızlı, sorunsuz ve güvenli deneyimi takdir ediyor.

Müşteriler Amazon One'ın rahatlığını severken, perakendeciler ve diğer işletmeler de sağladığı hızlı, sorunsuz ve güvenli deneyimi takdir ediyor.

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