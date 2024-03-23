Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Otel odalarında kalırken hepimizin aklına 'acaba temiz mi?' sorusu gelmiştir. Hiçbir zaman da emin olamamışızdır. Otellerde çalışan insanlar gördüklerini anlatarak hepimizi otellerden soğuttu. Detaylar için buyurun...👇
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1. "Bir otelde sekiz ay boyunca çalıştım. Odaya girdiğimde her yerde kullanılmış prezervatif vardı. Avizede, buz kovasının içinde, yatakta..."
2. "Otelde kalan bir adam vardı. Bir süre sonra dengesizleşti. Onu dışarı çıkarırken sakin görünüyordu ancak odaya girince şok olduk. 'Bahşişiniz' yazan bir kutunun içinde insan dışkısı bulduk."
3. "Yedikleri soslu yemekleri her yere sürmüşlerdi. Duvara, yatağa, koltuğa...Bir insan bunu neden yapar?"
4. "Odanın farklı yerlerinde daha önce görmediğim seks oyuncakları buldum. Sayı çok fazlaydı."
5. "Odanın her yerine idrarını yapmıştı. İçeri girip, onu temizlemek çok zordu."
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6. "Küvette yavru ördekler vardı."
7. "Biri banyonun her yerine kusmuştu ve havlularla onu temizlemeye çalışmıştı."
8. "Kirli bebek bezleri ve doğum günü pastası duvara sürülmüştü."
9. "Odayı temizleye girdiğimde adamın küçük çikolatalardan yediğini ve onların ambalajlarından büyük bir top yapıp, masaya bıraktığını gördüm."
10. "Bir kadın otelin koridorunda doğum yaptı. Bebek ve anne iyi ama koridor için aynı şeyi söyleyemeyeceğim."
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11. "Bir adam köpeğiyle birlikte otelin elektrik odasında bir hafta yaşamıştı."
12. "Bir kadın panik olarak yanıma geldi. Tanımadığı bir çocuğun odasına dalıp her yere idrarını yaptığını söyledi. Gülmemek için kendimi zor tuttum."
13. "Bir müşteri odaya giriş yaptığında çıplak insanların odasında olduğunu söylemişti. Yanlış odanın anahtarını vermiştik."
14. "Köpeğini otel odasına alıp, hiç tuvalete çıkarmayan bir adam vardı. Odaya girdiğimizde her yer köpek dışkısıyla kaplıydı."
15. "Biri yediği pizzanın kalanını yatağın içine saklamıştı."
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