Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/shelbyheinri...
Otel odalarında kalırken hepimizin aklına 'acaba temiz mi?' sorusu gelmiştir. Hiçbir zaman da emin olamamışızdır. Otellerde çalışan insanlar gördüklerini anlatarak hepimizi otellerden soğuttu. Detaylar için buyurun...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Odayı temizlerken yatağın içinde daha önce görmediğim bir seks oyuncağı buldum."
2. "Küvette suyun içinde yüzen kirli bebek bezleri buldum."
3. "Yatağın içinde kızarmış balık ve patates kızartması vardı."
4. "Çöp kutusunun içi kullanılmış prezervatiflerle doluydu. Vardiyam bittikten sonra işi bıraktım."
5. "Adam çıkış yaptığında yatağın her yerinde dışkı bulduk. Çarşafla kendini temizlemişti. Kusacaktım."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Odanın tüm yüzeyi bira kutuları ile kaplıydı ve bira kutuları ağzına kadar idrarla doluydu."
7. "Bir misafir tuvaleti tıkadıktan sonra haftalarca küvete dışkısını yapmıştı."
8. "Şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf şey, pizza kutusunun içinde düzgün bir şekilde bırakılan dışkıydı."
9. "Ölü kargalarla dolu büyük bir çöp torbası odanın ortasında duruyordu. Koridorda öylece oturdum. Bununla ne yapacağımı gerçekten bilemedim."
10. "Abajurun yanında kullanışmış prezervatif asılı bir şekilde duruyordu."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Odada hiçbir şey yoktu...Birisi kamyoneti odanın penceresine dayamış ve her şeyi götürmüştü."
12. "Odaya girdiğimde keskin bir kokuyla karşılaştım. Yatak odası ve banyodaki her yüzey, dışkıyla kaplıydı."
13. "Bir keresinde siyah sıvıyla dolu kullanılmış bir prezervatif buldum. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum."
14. "Biri duvara sabitlenen lambaları çevirip içine idrarını yaptı. Isınması için ışıları açık bıraktı."
15. "Odayı temizlemeye giren personel çürümüş et kokusuyla karşılaştı. Her yerde çiğ sığır eti parçaları vardı. Tezgahta, tuvalette, ocakta..."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda