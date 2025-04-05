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Mini Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları

Mini Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.04.2025 - 00:01

BMW grubuna ait bir marka olan Mini Cooper, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Değişmeyen modern çizgisi, şıklığı ve dinamik tarzıyla genç bir kitlenin tercih ettiği Mini, otomobil tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor. Mini, ayrıca spor araba denilence akla ilk gelen markalar arasında yer alıyor. Peki, Mini Cooper, benzinli veya elektrikli Countyrman fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Mini'nin Nisan ayı kampanyaları ve fiyat listesi

Kaynak

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Mini Fiyat Listesi

Mini Fiyat Listesi

2001 yılından beri BMW çatısı altında faaliyet gösteren Mini Cooper, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Tamamen elektrikli yeni Mini Countryman, bu ay 1.927.300 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıda marka tarafından belirlenen anahtar teslim fiyatlar yer alıyor. Ancak fiyatlar, kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Yeni Elektrikli Mini Countryman E Fiyat Listesi Nisan 2025

Yeni Elektrikli Mini Countryman E Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Yeni Tamamen Elektrikli Mini Countryman E Otomatik Elektrikli 150 / 204 Spirit 1.927.300 TL 

  • Yeni Tamamen Elektrikli Mini Countryman SE All 4 Otomatik Elektrikli 230 / 313 John Cooper Works 4.019.700 TL

Yeni Mini Cooper 3 Kapı Fiyat Listesi Nisan 2025

Yeni Mini Cooper 3 Kapı Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Yeni Mini Cooper 3 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 Favoured 2.469.900 TL 

  • Yeni Mini Cooper 3 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 John Cooper Works 2.660.200 TL

Yeni Mini John Cooper Works Fiyat Listesi Nisan 2025

Yeni Mini John Cooper Works Fiyat Listesi Nisan 2025
  • Yeni Mini John Cooper Works Otomatik Benzin 1998 / 231 John Cooper Works 4.218.000 TL

Mini Yeni Mini Cooper 5 Kapı Fiyat Listesi Nisan 2025

Mini Yeni Mini Cooper 5 Kapı Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Yeni Mini Cooper 5 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 Favoured 2.230.800 TL 

  • Yeni Mini Cooper 5 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 John Cooper Works 2.384.800 TL

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Yeni Mini Cooper Cabrio Fiyat Listesi Nisan 2025

Yeni Mini Cooper Cabrio Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Yeni Mini Cooper Cabrio Otomatik Benzin 1998 / 204 Favoured 4.014.000 TL

  • Yeni Mini John Cooper Works Cabrio Otomatik Benzin 1998 / 231 John Cooper Works 4.358.100 TL

Yeni Mini Countryman C Fiyat Listesi Nisan 2025

Yeni Mini Countryman C Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Yeni Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 170 Favoured 3.170.600 TL 

  • Yeni Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 170 John Cooper Works 3.461.100 TL

Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Fiyat Listesi Nisan 2025

Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Fiyat Listesi Nisan 2025
  • Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Otomatik Benzin 1998 / 300 John Cooper Works 5.058.300 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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