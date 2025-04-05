Mini Fiyat Listesi Nisan 2025! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları

BMW grubuna ait bir marka olan Mini Cooper, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Değişmeyen modern çizgisi, şıklığı ve dinamik tarzıyla genç bir kitlenin tercih ettiği Mini, otomobil tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor. Mini, ayrıca spor araba denilence akla ilk gelen markalar arasında yer alıyor. Peki, Mini Cooper, benzinli veya elektrikli Countyrman fiyatları ne kadar oldu?

İşte Mini'nin Nisan ayı kampanyaları ve fiyat listesi

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