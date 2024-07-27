Milli Atıcı Şevval İlayda Tarhan Paris 2024'te Finale Yükseldi!
Milli Atıcı Şevval İlayda Tarhan Paris 2024'te Finale Yükseldi!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde finale yükseldi.
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Paris 2024'te kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde elemeler, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde yapıldı.
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Olimpiyatlara ilk kez katılan milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 577 puanla 7. sırada yer aldı ve yarın saat 13'teki finalde yarışmaya hak kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada Şevval İlayda'nın, olimpiyatlarda bu disiplininde finale yükselen ilk Türk sporcu olduğu belirtildi.
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keşke bir gün olimpiyatlarda hep altın medyaları dolduran ilk 3 ülke arasında olsak.