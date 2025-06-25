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Metin Akpınar Kimdir? Metin Akpınar Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Hangi Yapımlarda Rol Aldı? Kaç Çocuğu Var?

Metin Akpınar Kimdir? Metin Akpınar Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Hangi Yapımlarda Rol Aldı? Kaç Çocuğu Var?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.06.2025 - 22:29

Metin Akpınar kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi filmlerde, dizilerde oynadı? Türk tiyatrosunun en güçlü isimlerinden biri olarak kabul edilen Akpınar, kabare geleneğini Türkiye’ye taşıyan öncü sanatçılardandır. Sinema, tiyatro ve televizyon dünyasında yarım asrı aşkın bir kariyere sahip olan usta oyuncu, hem güldüren hem düşündüren tarzıyla hafızalara kazınmıştır.  

Metin Akpınar’ın hayatı, yer aldığı projeler, sahne performansları, özel açıklamaları ve yıllara yayılan başarılarıyla ilgili tüm detaylar bu içerikte seni bekliyor!

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Metin Akpınar Kimdir?

Metin Akpınar Kimdir?

Metin Akpınar, Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul edilen, aynı zamanda sinema ve televizyon dünyasında da unutulmaz izler bırakmış usta bir oyuncudur. 

Kariyerine 1960’ların başında tiyatro sahnesinde adım atan Akpınar, özellikle 1970’li ve 80’li yıllarda Türk sinemasının altın çağında, hem tek başına hem de Zeki Alasya ile oluşturduğu ikiliyle hafızalara kazınmıştır.  

Toplumsal taşlamayı zekice mizahla harmanlayan üslubu sayesinde, absürt komediden politik hicve kadar geniş bir yelpazede eserler veren Akpınar, modern Türk tiyatrosunun şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Devekuşu Kabare’nin kurucularından biri olarak sahneye getirdiği yenilikçi anlayış, onu sadece oyuncu değil, aynı zamanda bir sahne devrimcisi haline getirmiştir.  

Metin Akpınar, sadece oyunculuğuyla değil, entelektüel kimliği, tiyatro yönetmenliği ve kültürel mirasa yaptığı katkılarla da Türkiye’nin çağdaş sanat ve mizah tarihinde özel bir yere sahiptir. Uzun soluklu kariyerinde hem güldürmüş hem düşündürmüş; izleyicisinin yalnızca kahkahasında değil, vicdanında da yer etmiştir.

Metin Akpınar Kaç Yaşında?

Metin Akpınar Kaç Yaşında?

Metin Akpınar, 2 Kasım 1941 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 83 yaşındadır. Yaklaşık 1.75 cm boyunda olan Akpınar’ın kilosu ise 85 civarındadır. Akrep burcu olan sanatçı, burcunun etkisiyle derinlikli düşünme, gözlem yapma ve keskin mizah üretme becerileriyle tanınır.

Metin Akpınar Aslen Nereli?

Metin Akpınar Aslen Nereli?

Metin Akpınar aslen Antalyalıdır. 1941 yılında İstanbul’da doğmuş olsa da, ailesinin kökeni Antalya’ya dayanmaktadır. Çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul’da geçiren sanatçı, ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. 

Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlasa da, kısa süre içinde ilgi alanının hukuk değil sanat olduğunu fark ederek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne geçiş yapmıştır. Aynı dönemde tiyatroya olan ilgisi yoğunlaşmış ve oyunculuk kariyerinin temelleri bu yıllarda atılmıştır.

Metin Akpınar'ın Kariyer Başlangıcı

Metin Akpınar'ın Kariyer Başlangıcı

Metin Akpınar’ın profesyonel oyunculuk serüveni, 1964 yılında kurucularından biri olduğu Ulvi Uraz Tiyatrosu ile başladı. Ancak onu Türkiye'nin sahne sanatları tarihinde özel bir yere taşıyan adım, 1967’de kurduğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu oldu. 

Bu topluluk, Türkiye’de kabare tarzını sahneye taşıyan ilk örneklerden biri olarak kabul edilir ve Akpınar’ın hem oyunculuk hem yazarlık becerilerini sergilemesine olanak sağlamıştır.  İlk yıllarda yazdığı ve sahnelediği politik taşlamalar, sosyal eleştiriler ve absürt komedi unsurları ile kısa sürede dikkat çekmiş, özellikle partneri Zeki Alasya ile oluşturduğu ikili sayesinde halkın geniş kesimiyle duygusal bir bağ kurmuştur. 

Sinemaya adımını ise 1972’de çekilen Tatlı Dillim filmiyle atmış; ardından gelen “Salak Milyoner”, “Köyden İndim Şehire” ve “Gülen Gözler” gibi filmlerle ekranların vazgeçilmez yüzü haline gelmiştir.  Metin Akpınar, sahneyle ilk temasından itibaren izleyiciyi düşündürürken güldürmeyi başaran, çağdaş Türk mizahının öncülerinden biri olmuştur.

Metin Akpınar'ın Özel Hayatı

Metin Akpınar'ın Özel Hayatı

Metin Akpınar, hayatı boyunca özel yaşamını göz önünde tutmaktan kaçınmış, kamuoyuyla mesafeli ve sade bir özel hayat sürmeyi tercih etmiştir. 1986 yılından bu yana hayat arkadaşı olan Göksel Özdoğdu ile evlidir ve uzun yıllardır bu birlikteliklerini gözlerden uzak, saygı dolu bir çizgide sürdürmüşlerdir.  

Ancak Akpınar’ın özel hayatı, 2023 yılında kamuoyuna yansıyan sürpriz bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. 1988 yılında kısa süreli bir birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Bu kızlardan biri olan Duygu Nebioğlu, açtığı babalık davasıyla gerçeği öğrenmek için hukuki süreç başlatmış; DNA testleri sonucunda Metin Akpınar’ın biyolojik babası olduğu kesinleşmiştir.  

Bu gelişme medyada büyük yankı uyandırsa da Akpınar, yaptığı açıklamalarda olaydan duyduğu şaşkınlığı ve üzüntüyü dile getirerek, “Böyle bir olayın parçası olmayı istemezdim, ama elimden gelen sorumluluğu alacağım,” ifadelerini kullanmıştır.  

Bu olay, usta sanatçının uzun yıllar sessiz kalan bir yönünün açığa çıkmasına neden olmuş, kamuoyunda farklı tepkilere yol açmıştır.

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Metin Akpınar'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Metin Akpınar'ın Öne Çıkan Açıklamaları
  • Eğitim şart, çünkü cehaletle yönetiliyoruz.”

  • Akpınar, eğitimin önemine vurgu yaparak, toplumun bilinçli bireylerden oluşmasının gerekliliğini savunmuştur. 

  • İstifa, bir kaçış değil, efendiliktir.”

  • Sorumluluk sahibi kişilerin hatalarında istifa etmelerinin bir erdem olduğunu ifade etmiştir. 

  • “43 milyon aç var, çare arayan yok.”

  • Ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, toplumun gerçek sorunlarının göz ardı edildiğini belirtmiştir. 

  • “Bükemediğin bileği öpeceksin.”

  • Siyasi gelişmeler karşısında bazen kabullenmenin kaçınılmaz olduğunu ifade etmiştir. 

  • “Bir düşünce, bir kültür ihtilali lazım.”

  • Toplumun ilerlemesi için kültürel bir devrimin gerekliliğini savunmuştur. 

  • “Sanat, sadece sahne değil, bir yaşam biçimidir.”

  • Sanatın hayatın her alanında var olması gerektiğini vurgulamıştır. 

  • “Çocuklarınıza 'iyiler kazanır' demeyin.”

  • Gerçek hayatın zorluklarına hazırlıklı olmaları için çocuklara dürüst olunması gerektiğini belirtmiştir. 

  • İstanbul'u özlüyorum.”

  • Eski İstanbul'un sakinliğini ve güzelliğini özlediğini dile getirmiştir. 

  • “Sahneye adanmış bir ömür.”

  • Tiyatronun hayatındaki yerini ve önemini ifade etmiştir. 

  • “Demokrasiye ulaşamazsak, faşizmin sonu kötü olur.”

  • Demokrasinin önemine dikkat çekerek, aksi takdirde toplumun zarar göreceğini belirtmiştir.

Metin Akpınar’ın Yer Aldığı Diziler ve Televizyon Programları

Metin Akpınar’ın Yer Aldığı Diziler ve Televizyon Programları

Televizyon Dizileri

  • Güler Misin Ağlar Mısın, 1988, Metin

  • → Zeki Alasya ile birlikte skeçlerden oluşan, dönemin efsanevi güldürü programlarından biri.

  • Biz Bize Benzeriz, 1992, Metin

  • → Toplumdaki farklı karakterleri karikatürize ederek işleyen komedi dizisi.

  • Zeki Metince, 1992, Metin

  • → Zeki Alasya ile birlikte ekranlara taşıdıkları kısa skeçli mizah programı.

  • Hastane, 1993, Hakkı Baharbahçe

  • → Sağlık çalışanları ve hasta hikâyelerini hicivle harmanlayan bir komedi dizisi.

  • Yerim Seni, 1998, Şahin

  • → Aile ve mahalle hayatı üzerine sıcak ama bolca komik bir yapım.

  • Baykuşların Saltanatı, 2000, Doğuhan

  • → Dram ve komediyi harmanlayan, farklı kuşakların çatışmalarını ele alan bir mini dizi.

  • Çat Kapı, 2005, Hüsnü (Ev Sahibi)

  • → Eğlenceli olayların döndüğü bir apartman dizisi; konuk oyuncu olarak yer aldı.

  • Papatyam, 2009–2011, Kasap Necati

  • → Emekli olduktan sonra hayatı yavaşlamayan, tam aksine hızlanan bir dedeyi canlandırdı.

  • Aşkın Halleri, 2012, Sabri

  • → İlişkiler, aşk ve evlilik üzerine kurulu, samimi ve esprili bir aile dizisi.

  • Aşk Laftan Anlamaz, 2016, Haşmet Dede

  • → Genç kuşağa hitap eden romantik komedide, bilge ve eğlenceli dede karakteriyle konuk oldu.

Televizyon Programları

  • Bir Başka Gece, 1984–1986, Sunucu / Oyuncu

  • TRT’de yayınlanan, döneminin en popüler eğlence programlarından biri. Zeki Alasya ile birlikte skeçler, parodiler ve sohbetler sundular.

  • Laf Lafı Açıyor (Konuk), çeşitli yıllarda

  • Mehmet Ali Birand ve diğer gazetecilerle yaptığı mizah dolu sohbetlerle iz bıraktı.

  • Güldür Bakalım, 1990’lar, Sunucu

  • → Dönemin yetenekli genç komedyenlerini tanıttığı yarışma-formatlı programda jüri görevinde bulundu.

Metin Akpınar’ın Yer Aldığı Tiyatro Oyunları

Metin Akpınar’ın Yer Aldığı Tiyatro Oyunları

  • Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, 1964

  • Hababam Sınıfı, 1965

  • Vatan Kurtaran Şaban, 1967

  • Astronot Niyazi, 1970'ler

  • Ha Bu Diyar, 1970'ler

  • Haneler, 1970'ler

  • Keşanlı Ali Destanı, 1970'ler

  • Aşk Olsun, 1980'ler

  • Deliler, 1980'ler

  • Geceler, 1980'ler

  • Yasaklar, 1980'ler

  • Beyoğlu Beyoğlu, 1980'ler

  • Reklamlar, 1980'ler

  • Dün Bugün, 1980'ler

  • İnsanlığın Lüzumu Yok, 1980'ler

  • Yalan Dünya, 1980'ler

  • Sahnede Metin Akpınar ile Muhabbet, 2021

  • Yasaklar, 2024

Metin Akpınar'ın Yer Aldığı Filmler

Metin Akpınar'ın Yer Aldığı Filmler

  • Tatlı Dillim, 1972, Metin

  • Feryat, 1972, Konuk Oyuncu

  • Canım Kardeşim, 1973, Kancı Mehmet

  • Oh Olsun, 1973, Doktor Metin

  • Yalancı Yarim, 1973, Mahmut

  • Salak Milyoner, 1974, Hayret

  • Köyden İndim Şehire, 1974, Hayret

  • Mavi Boncuk, 1974, Süleyman

  • Mirasyediler, 1974, Metin

  • Hasret, 1974, Alev'in Menajeri

  • Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?, 1975, Metin

  • Nereden Çıktı Bu Velet, 1975, Metin

  • Güler Misin Ağlar Mısın, 1975, Metin

  • Nereye Bakıyor Bu Adamlar, 1976, Metin

  • Her Gönülde Bir Aslan Yatar, 1976, Danyal

  • Hasip ile Nasip, 1976, Metin

  • Aslan Bacanak, 1977, Halim

  • Sivri Akıllılar, 1977, Metin

  • Cafer'in Çilesi, 1978, Refik

  • Petrol Kralları, 1978, Metin

  • Köşe Kapmaca, 1979, Halis

  • Vay Başımıza Gelenler, 1979, Halis

  • Şaka Yapma, 1981, Metin

  • Baş Belası, 1982, Metin

  • Görgüsüzler, 1982, Vakkas

  • Davetsiz Misafir, 1983, Halim/Rüstem/Karadenizli

  • Dönme Dolap, 1983, Lütfü

  • Patron Duymasın, 1985, Erol

  • Yanlış Numara, 1985, Erol

  • Namus Düşmanı, 1986, Ali

  • Propaganda, 1999, Rahim

  • Güle Güle, 2000, Galip

  • Abuzer Kadayıf, 2000, Abuzer Kadayıf/Ersin Balkan

  • Rus Gelin, 2002, Damat Adayı Rıza

  • Eğreti Gelin, 2004, Tavid

  • Döngel Karhanesi, 2005, Bertan

  • Eve Giden Yol 1914, 2006, Reşat Ağa

  • Kısık Ateşte 15 Dakika, 2006, Resul

  • Amerikalılar Karadeniz'de 2, 2006, Muhtar Salih

  • Kafalar Karışık, 2018, İsmet Dede

Metin Akpınar'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Metin Akpınar'ın Ödülleri ve Adaylıkları
  • 1998 – Devlet Sanatçısı Unvanı

  • → Türk tiyatrosuna ve kültür hayatına yaptığı katkılar nedeniyle devlet tarafından verilen onur unvanı.

  • 2000 – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

  • → “Abuzer Kadayıf” filmindeki performansıyla yılın en başarılı erkek oyuncularından biri olarak ödüllendirildi.

  • 2002 – Mizaha Emek Verenlere Saygı Ödülü

  • → Türk mizah sanatına yıllar boyu yaptığı katkılar nedeniyle verilen özel ödül.

  • 2007 – Tiyatroya Destek Ödülü

  • Tiyatro sanatına olan kalıcı desteği ve sahne üzerindeki öncülüğü nedeniyle verilen özel ödül.

  • 2008 – Yaşam Boyu Onur Ödülü

  • → Sanat kariyerine duyulan saygı ve yıllara yayılan emeğin karşılığı olarak verilen onur ödülü.

  • 2009 – Altın Mikrofon ve Altın Kamera Ödülleri

  • → Medya ve sanat alanındaki katkıları nedeniyle yılın öne çıkan sanatçısı olarak ödüllendirildi.

  • 2009 – Yılın Esnaf Sanatçısı Ödülü

  • → Sanatla esnaflığı birleştiren, halkla iç içe duruşuyla örnek gösterilen sanatçı unvanı aldı.

  • 2010 – Altın Portakal Onur Ödülü

  • → Türk sinemasına katkıları nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde onurlandırıldı.

  • 2011 – İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülü

  • → Sinemaya verdiği uzun soluklu emek ve unutulmaz performanslarıyla festival tarafından ödüllendirildi.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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