Metin Akpınar Kimdir? Metin Akpınar Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Hangi Yapımlarda Rol Aldı? Kaç Çocuğu Var?

Metin Akpınar kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi filmlerde, dizilerde oynadı? Türk tiyatrosunun en güçlü isimlerinden biri olarak kabul edilen Akpınar, kabare geleneğini Türkiye’ye taşıyan öncü sanatçılardandır. Sinema, tiyatro ve televizyon dünyasında yarım asrı aşkın bir kariyere sahip olan usta oyuncu, hem güldüren hem düşündüren tarzıyla hafızalara kazınmıştır.

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