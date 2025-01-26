Meteoroloji Açıkladı: Yurdun Bir Kesimi Kara Teslim, Bir Kesimi Günlük Güneşlik
Meteoroloji Açıkladı: Yurdun Bir Kesimi Kara Teslim, Bir Kesimi Günlük Güneşlik
Ocak ayının sonuna yaklaşırken yurdumuzun büyük bir kesiminde güneş etkisini gösteriyor. İstanbul'da bahar günü gibi geçen günler bir süre daha etkili olmaya devam edecek. 26 Ocak Pazar günü yurdun bazı kesimleri kara teslim olurken bazı kesimlerinde güneş etkisini sürdürecek. Ayrıca çığ tehlikesi bulunan bölgelerimize de meteorolojiden uyarı geldi.
İşte 26 Ocak Pazar hava durumu...
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İstanbul, sağanak yağışın etkili olduğu günlerin ardından Ocak ayının sonlarına doğru bahardan kalma günler yaşamaya başladı.
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Yurdun bir kesimi ise Pazar günü kara teslim olacak.
Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat!
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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