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Meteoroloji Açıkladı: Yurdun Bir Kesimi Kara Teslim, Bir Kesimi Günlük Güneşlik

Meteoroloji Açıkladı: Yurdun Bir Kesimi Kara Teslim, Bir Kesimi Günlük Güneşlik

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.01.2025 - 09:40

Ocak ayının sonuna yaklaşırken yurdumuzun büyük bir kesiminde güneş etkisini gösteriyor. İstanbul'da bahar günü gibi geçen günler bir süre daha etkili olmaya devam edecek. 26 Ocak Pazar günü yurdun bazı kesimleri kara teslim olurken bazı kesimlerinde güneş etkisini sürdürecek. Ayrıca çığ tehlikesi bulunan bölgelerimize de meteorolojiden uyarı geldi.

İşte 26 Ocak Pazar hava durumu...

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İstanbul, sağanak yağışın etkili olduğu günlerin ardından Ocak ayının sonlarına doğru bahardan kalma günler yaşamaya başladı.

İstanbul, sağanak yağışın etkili olduğu günlerin ardından Ocak ayının sonlarına doğru bahardan kalma günler yaşamaya başladı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde ilerlediği İstanbul'da güneş biraz daha etkisini sürdürecek. Meteoroloji'nin 26 Ocak Pazar hava durumu raporuna göre İstanbul'da Pazar günü parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

İstanbul 5 günlük hava durumunda ise önemli bir yağış beklenmiyor.

Yurdun bir kesimi ise Pazar günü kara teslim olacak.

Yurdun bir kesimi ise Pazar günü kara teslim olacak.

Meteorolojinin aktardığına göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Malatya'nın ve Sivas'ın kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Antalya'nın batı kesimlerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat!

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat!

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunabilir. Pazar günü 24 saat boyunca bu bölgelerde vatandaşlarımızın dikkatli olması gerektiği aktarılıyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların buzlanma ve don olayından dolayı ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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