Meteoroloji Açıkladı: Yurdun Bir Kesimi Kara Teslim, Bir Kesimi Günlük Güneşlik

Ocak ayının sonuna yaklaşırken yurdumuzun büyük bir kesiminde güneş etkisini gösteriyor. İstanbul'da bahar günü gibi geçen günler bir süre daha etkili olmaya devam edecek. 26 Ocak Pazar günü yurdun bazı kesimleri kara teslim olurken bazı kesimlerinde güneş etkisini sürdürecek. Ayrıca çığ tehlikesi bulunan bölgelerimize de meteorolojiden uyarı geldi.

İşte 26 Ocak Pazar hava durumu...